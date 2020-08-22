الPPS يدعو المواطنين إلى التقيد الشديد بالتدابير الوقائية

هبة بريس – الرباط

ناشد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كافة مكونات وأفراد الشعب المغربي، إلى الامتثال الصارم والتقيد الشديد بكافة الإجراءات وجميع التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات العمومية، بما لها من انعكاسات سلبية نسبياً على الحياة العامة للأفراد في عدد من مناطق بلادنا.

وأثار الحزب، عبر بلاغ له، الانتباه إلى خطر تجاوز الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا الوطنية ومراكزنا الصحية، بما يُنذر بما لا تُحمد عقباه على المستوى الصحي في حال عدم أو ضعف امتثالنا جميعا للتدابير الصحية الوقائية والاحترازية المقررة من قِبَل السلطات العمومية ذات الاختصاص في نفس السياق، يشدد المكتب السياسي على ضرورة أن تتخذ السلطات العمومية كافة التدابير اللازمة من أجل توفير الإمكانيات الضرورية الإضافية، سواء على مستوى تعميم الكشف الاختباري عن الحالات، أو على صعيد توفير العدد الكافي من الأسرة والوسائل العلاجية، أو من حيث توفير الأدوات الوقائية وعلى رأسها الكمامات والمعقمات، أو من حيث مواكبة ومراقبة البروتوكول العلاجي المنزلي.

وشدد الحزب، على أن كل هذا يقتضي ضخ نَفَسٍ جديد وإعطاءُ معنى أعمق للتضامن الوطني الذي يتعين أن يتعزز في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل أن تتمكن بلادنا من مواجهة الوباء دون اللجوء إلى سيناريو الحجر الصحي الشامل ذي الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على وطننا وشعبنا، وخاصة على الفئات المحرومة والمستضعفة وعلى قطاعات واسعة من اقتصادنا الوطني.

على هذه الأسس، توجه حزب التقدم والاشتراكية، بنداءٍ حار وصادق، إلى كافة المواطنات والمواطنين، نداءِ الوطنية الصادقة والمسؤولية الجماعية، من أجل أن نخوض معاً، ونربح معا، بروحٍ عالية، والتزام فردي وجماعي، وإرادة مشتركة قوية، هذه المعركة المصيرية التي يتوقف عليها مصير وطننا وشعبنا، إن على المستوى الصحي أو على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 1 6