مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية تنظم فعاليات الجامعة الصيفية
هبة بريس : أحمد المساعد
في شهر غشت من كل سنة تنظم مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية الجامعة الصيفية لفائدة شبابها، والتي تتميز بتنوع وغنى برنامجها ، الذي يتضمن دورات تكوينية في تخصصات مختلفة تشمل التنمية البشرية والماليةو الاسلامية، والدراسات القانونية، من تأطير علماء وأكادميين ورجال قانون ومتخصصين في التنمية الذاتية،كل ذلك بحضور شيخ الطريقة الدكتور مولاي جمال الدين القادري بودشيش ورئيس مؤسسة الملتقى الدكتور منير القادري ورئيس مؤسسة الجمال معاذ القادري.
وهذه السنة وانسجاما مع التدابير الوقائية، اختارت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ، تنظيم الجامعة الصيفية افتراضيا باستعمال وسائل التواصل الحديثة ، حيس سيتم بث فعاليات الجامعة الصيفية عبر موقع مؤسسة الملتقى بالفايسبوك تحت شعار ” تربية الشباب على قيم الفتوة سبيل لتحقيق مواطنة فاعلة ”
وقد أعطيت انطلاقة فعاليات الجامعة الصيفية يومه الخميس 20 غشت الجاري ، عبر موقع مؤسسة الملتقى بالفايسبوك ، من خلال كلمة افتتاحية باللغتين العربية والفرنسية تضمنت الترحيب بالسادة المتابعين، مع إعطاء لحمة عن تاريخ وفعاليات الجامعة الصيفية، وتقديم عرض مفصل لبرنامج هذه الجامعة.
وهذا، من المقرر حسب المنظمين وحسب البرنامج المعلن أن تتواصل أنشطته الجامعة الصيفية إلى غاية 29 من ذات الشهر، حيث سيتم اختتامها بالموازاة مع إحياء الليلة الثامنة عشر من سلسلة ليالي الوصال .
6 تعليقات
يبدو ان برنامج هذه الجامعة غني ومتنوع وهادف ويستحق المتابعة
مبادرة جد مهمة خصوصا وان العالم اليوم يعيش مشاكل في تأطير الشباب وتوجيههم والتكوينات التي تنظمها الطريقة القادرية البودشيشية جد مهمة لأنها تهتم بالجانب الفكري والعقدي والسلوكي
مبادرة طيبة وسنة حسنة. تأطير الشباب ونشر روح المواطنة الفاعلة المنتجة سلعتان ما أحوج الشارع والأسرة والسوق والمعمل المغربي إليها لما نراه ونسمع من تفش للأنانية المقيتة والفردانية المتوحشة. جزيتم خيرا ولعل التغطية الإعلامية تكون في الموعد. فهي مسؤولة ولها دور مهم في نشر كل مفيد بناء.
مبادرات قيمة ومجهودات مشكورة . وفق الله القائمين على هذه البرامج الفكرية والدينية البنائة
إنها من المناسبات التي دأبت الطريقة على تنظيمها و لقد كانت على مدى السنين مدرسة تجمع الشباب من مختلف الأقطار و ثلة من العلماء الأجلاء، و يتم تدارس مختلف العلوم و التربية على الذكر و مجاهدة النفس و تكوين على المواطنة الصالحة. و الجامعة الصيفية للطريقة القادرية البودشيشية
اقامة مثل هذه التكوينات في مثل هذه الظرفية يعد بادرة جد مهمة خصوصا وأن العالم اليوم يعرف اختلالات في تأطير الشباب وتوجيههم.
والتكوينات التي تنظمها الطريقة القادرية البودشيشية تعطي أملا في سلوك مناهج جد مهمة لأنها تهتم بالجانب الفكري والعقدي والسلوكي وكل ما هو مستجد في الحياة المعاصرة