مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية تنظم فعاليات الجامعة الصيفية

هبة بريس : أحمد المساعد

في شهر غشت من كل سنة تنظم مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية الجامعة الصيفية لفائدة شبابها، والتي تتميز بتنوع وغنى برنامجها ، الذي يتضمن دورات تكوينية في تخصصات مختلفة تشمل التنمية البشرية والماليةو الاسلامية، والدراسات القانونية، من تأطير علماء وأكادميين ورجال قانون ومتخصصين في التنمية الذاتية،كل ذلك بحضور شيخ الطريقة الدكتور مولاي جمال الدين القادري بودشيش ورئيس مؤسسة الملتقى الدكتور منير القادري ورئيس مؤسسة الجمال معاذ القادري.

وهذه السنة وانسجاما مع التدابير الوقائية، اختارت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ، تنظيم الجامعة الصيفية افتراضيا باستعمال وسائل التواصل الحديثة ، حيس سيتم بث فعاليات الجامعة الصيفية عبر موقع مؤسسة الملتقى بالفايسبوك تحت شعار ” تربية الشباب على قيم الفتوة سبيل لتحقيق مواطنة فاعلة ”

وقد أعطيت انطلاقة فعاليات الجامعة الصيفية يومه الخميس 20 غشت الجاري ، عبر موقع مؤسسة الملتقى بالفايسبوك ، من خلال كلمة افتتاحية باللغتين العربية والفرنسية تضمنت الترحيب بالسادة المتابعين، مع إعطاء لحمة عن تاريخ وفعاليات الجامعة الصيفية، وتقديم عرض مفصل لبرنامج هذه الجامعة.

وهذا، من المقرر حسب المنظمين وحسب البرنامج المعلن أن تتواصل أنشطته الجامعة الصيفية إلى غاية 29 من ذات الشهر، حيث سيتم اختتامها بالموازاة مع إحياء الليلة الثامنة عشر من سلسلة ليالي الوصال .

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