الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس 

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية،المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق، بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.

وعبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، عن أمله في أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني وميليشيا المشير خليفة حفتر في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى اتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، وبشكل يحافظ على استقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وينهي التدخلات العسكرية الخارجية، ويقود إلى خروج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ويعالج التهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة في البلاد.

وجدد المصدر التزام الجامعة بدعم ومساندة أية جهود ترمي إلى “تثبيت الاستقرار في البلاد وإستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتوجيها بانتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها ويترضي الجميع بنتائجها وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي إليها.”

ودعا دعا طرفا النزاع في ليبيا في وقت سابق اليوم في بيانين منفصلين، إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإلى وقف فوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

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‫3 تعليقات

  1. وهل هناك جامعة عربية…اسمحوا لي فمن لازال يعتقد بوجودها فهو واهم وغير واقعي..جامعة حول ماذا…حول الشتات والتفرقة وطعن الاخ في اخيه…لقد صدق من قال ان الجامعة العربية ما هي الا صنيعة استعمارية….

  2. لماذا هذا النفاق والكذب ازتم تعرفون حق المعرفة ان الميليشيات هم حكومة الوفاق التي تريد بيع ارض ليبيا الى الكلب التركي انشري ولعنة الله على المنافقين

  3. هل هناك اصلا جامعة عربية . جامعة سياحية وترفيهية.

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