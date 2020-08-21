الصين : الدول الأفريقية ستكون من أوائل المستفيدين من لقاح كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن الدول الأفريقية ستكون من أوائل البلدان المستفيدة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة “شينخوا” الصينية قال الوزير الصيني: “حالما ننتهي من تطوير اللقاح الصيني ضد كورونا المستجد سنبدأ فورا في استخدامه ليكون أحد المنافع العامة العالمية”.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن في يونيو الماضي خلال كلمة في القمة الصينية- الأفريقية الاستثنائية التي عقدت عبر تقنية الفيديو، بأن الدول الأفريقية ستكون من بين أوائل الدول التي “ستتلقى لقاح كورونا الصيني بمجرد البدء في استخدامه”.

وقبل أيام، أعلن رئيس شركة أدوية صينية كبرى مملوكة للدولة أن اللقاح المضاد للفيروس سيكون متاحا تجاريا بحلول نهاية العام الجاري.

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‫2 تعليقات

  1. ولماذا سنكون اول المستفيدين في نظركم السديد الراعي لصحة الشعب المغربي ؟

  2. لماذا الدول الافريقية بالضبط فجربوه اولا على شعوبكم

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