ظهور أول بؤرة “صناعية” بسوس وإستنفار لإحصاء المخالطين

منذ 4 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت لعدد من عمال وعاملات وحدة صناعية بأيت ملول عمالة إنزكان ، عن إصابة العشرات منهم بفيروس ” كورونا ” في أول ظهور لبؤرة صناعية بجهة سوس ماسة .

وشكل ظهور ” البؤرة الصناعية ” داخل معمل للتلفيف، و التي فاق عدد المصابين به ازيد من 100 حالة مؤكدة، إستنفار كبير ليلة الخميس-الجمعة، لدى السلطات المحلية والصحية، بدأت بحصر عدد المخالطين للحالات المصابة مخافة إتساع رقعة ” الوباء ” لمدن مجاورة لانزكان ” بيوكرى اقليم اشتوكة و اولاد التايمة اقليم تارودانت او مدينة أكادير ” اعتبارا أن أغلب العاملات والعاملين بالوحدة المذكورة يقطنون خارج مدينة بأيت ملول.

وتجندت فرق صحية من أجل مباشرة التحاليل المخبرية للمخالطين ابتداءا من صباح اليوم الجمعة 21 غشت الجاري، كما ستشرع السلطات بإنزكان، بفرض إجراءات جديدة مواكبة لظهور الوباء وحالة الطوارئ القائمة بالبلاد .

وقد تم إغلاق الوحدة الصناعية التي ظهر بها الوباء من أجل محاصرته، وعدم انتقاله الى وحدات أخرى .

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تعليق واحد

  1. يجب متابعة صاحب الوحدة الانتاجية ومحاكمته وتحميله كافة مصاريف اجراء التحاليل والعلاج لجميع العاملات في الوحدة

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