عيد الشباب.. الملك يصدر عفوه السامي على 673 شخصا

منذ 6 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط 

 

بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 673 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1442 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 673 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 522 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 220 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 298 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 4 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 151 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 70 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 70 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: شخصين

المجموع العام : 673

 

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