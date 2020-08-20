ايت الطالب: إنتاج المغرب للقاح كورونا محتمل

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الخميس بالرباط، إن توقيع اتفاقيتي تعاون بين المغرب والمختبر الصيني سينوفارم يهدف إلى إشراك المغرب في التجارب السريرية للقاح مضاد ل(كوفيد 19).

وأكد الوزير، في تصريح صحافي على هامش حفل توقيع عبر تقنية الفيديو بالرباط وبكين على هاتين الاتفاقيتين، أن التعاون المغربي الصيني سيسمح للمملكة أن تضمن بأن يكون المواطن المغربي من بين الأوائل ممن سيتلقون التلقيح.

وأضاف الوزير أنه من المحتمل أن يتمكن المغرب من إنتاج اللقاح قريبا جدا، في إطار تبادل الخبرة بين الرباط وبكين.

وبعد أن أبدى قناعته بأن العودة للمرحلة العادية قبل تفشي وباء كورونا لن تتم إلا عبر إنتاج اللقاح، سجل أيت الطالب أن هذا اللقاح واعد جدا لأنه تمت المصادقة عليه من طرف مجموعة من الدول، حيث سيتم تجريبه أولا على متطوعين ابتداء من الأسبوع المقبل، مشددا على أن الاتفاقيتين الموقعتين تسمحان للمغرب بالحصول على اللقاح في أقرب الآجال.

وأوضح الوزير أن حفل توقيع الاتفاقيتين بين المغرب والصين يروم إطلاق تجربة أولى للتجارب السريرية للقاح في المملكة، التي تتوفر على ترسانة قانونية مهمة في هذا المجال.

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‫4 تعليقات

  1. هل هسة تجارب سريرية من أجل استيراد اللقاح من الصين؟ اذا كان المواطنون سوف يتلقون التلقيح من إنتاج محلي بالمغرب فما هو الاجل لبداية الإنتاج ؟ ب

  2. الصين كالت المغرب الا بغيتي انعطيوك الدوا انتا الول عطينا الفقوا انجربو فيهم

  3. المغرب سيتحول لحقل تجارب عالمي لللقاح.و اضن ان هدا سبب ترك الوضعية تتفاقم لتكون أرضية خصبة لتجريب القاح الله ياخد الحق وجب ؛ المحاسبة

  4. لاحول ولاقوة الا بالله بدون تعليق

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