مصر تعلن إنتاج لقاح “آمن وفعال” ضد كورونا نهاية 2020

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلن مسؤول بوزارة الصحة أن القاهرة تشترك مع عدد من دول العالم في تطوير لقاح ضد الفيروس، سيكون متوفرا بنهاية عام 2020، مؤكدا أن بلاده تتابع بقوة جميع الدراسات الخاصة بإنتاج اللقاحات على مستوى العالم.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية الدكتور حسام عبد الغفار في الوقت ذاته أن نتائج تجارب المركز القومي للبحوث لتطوير لقاح مصري “مبشرة”، مشيرا إلى انتهاء التجارب على 4 حيوانات، ويجري إعداد الملف القانوني اللازم للبدء في تجارب إكلينكية على البشر، وتقديمه لهيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن مصر بالاشتراك مع عدة دول تجري تجارب سريرية للقاح على متطوعين، ودخلت المرحلة الثالثة (ما قبل الإنتاج)”.

ونبه إلى أن الدراسات حول تلك التجارب ستكون جاهزة للنشر خلال شهر أو شهرين، للتأكد من أن اللقاح فعال وآمن، مضيفا “قد يثبت اللقاح في البداية أنه فعال، لكن الأهم هل سيكون آمنا للجميع، وهل هناك احتياطات لاستخدامه بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السكر والضغط”.

ومع جهود مصر في إنتاج لقاح بمشاركة دول أخرى، حرص حسني على التأكيد على أن بلاده في حال التوصل عالميا للقاح آمن ستقوم بتوفيره محليا لجميع المواطنين.

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