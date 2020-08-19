رواد الفضاء الازرق: “شواطئ طنجة حلال على العلالي وحرام على الساكنة”!!

منذ 15 ساعة
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هبة بريس- مكتب طنجة

نشر رشيد العلالي مقدم برنامج “رشيد شو” الذي يعرض على القناة الثانية المغربية، صورا له بموقع “أنستغرام” حيث يظهر رفقة أشخاص آخرين بأحد الشواطئ التي لم يُحدد مكان تواجدها.

وانتشرت صور العلالي على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء تتحدث عن التقاطها بشاطئ “أشقار” بطنجة ، حيث تناسلت التعليقات المستنكرة لما أسماه نشطاء الفضاء الازرق ب”ازدواجية المواقف”، علما أن السلطات تمنع السباحة بشواطئ المدينة كاجراء وقائي ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وتساءل رواد الفضاء الازرق عن الجهة التي سمحت للعلالي بارتياد الشاطئ في حالة ما اذا تأكد أن الامر يتعلق بطنجة، في انتظار تأكيد ذلك أونفيه من قبل صاحب برنامج” رشيد شو”.

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‫4 تعليقات

  1. هاد السيد راه مريض عندو عقدة نقص الله يعفو عليه والاطباء النفسانيين ادرى

  2. ومن يكون هذا العلالي حتى يتمتع بالبحر في حين حرم على المواطنين ؟ اين كانت المصالح الامنية الساهرة على تطبيق المنع في ظل الطوارىء ؟ زد على ذلك نصر صورته على الحصان ليشمت في الناس المحرومين ؛يجب محاسبة هذا العلالي بخرقه لحالة الطوارىء كباقي عباد الله وتقديمه للمحاكمة اذا كانت هناك عدالة عندنا كما يقولون في الابواق

  3. انه قمة الاستهتار والتفشي في المغاربة المطلوب محاكمة هذا العلالي لخرقه لحالة الطوارىء ومحاكمة من سمح له واغمض العين عن منعه كساءر عباد الله ؛ ومن يكون هذا البطل حتى يستثنى عن باقي المواطنين ؟

  4. هذه هي التفاهة التي صوت عليها المغاربة خريج 2M الفاسقة.

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