رواد الفضاء الازرق: “شواطئ طنجة حلال على العلالي وحرام على الساكنة”!!

هبة بريس- مكتب طنجة

نشر رشيد العلالي مقدم برنامج “رشيد شو” الذي يعرض على القناة الثانية المغربية، صورا له بموقع “أنستغرام” حيث يظهر رفقة أشخاص آخرين بأحد الشواطئ التي لم يُحدد مكان تواجدها.

وانتشرت صور العلالي على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء تتحدث عن التقاطها بشاطئ “أشقار” بطنجة ، حيث تناسلت التعليقات المستنكرة لما أسماه نشطاء الفضاء الازرق ب”ازدواجية المواقف”، علما أن السلطات تمنع السباحة بشواطئ المدينة كاجراء وقائي ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وتساءل رواد الفضاء الازرق عن الجهة التي سمحت للعلالي بارتياد الشاطئ في حالة ما اذا تأكد أن الامر يتعلق بطنجة، في انتظار تأكيد ذلك أونفيه من قبل صاحب برنامج” رشيد شو”.

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