رسميا..رونالد كومان مدربا جديدا لبرشلونة

هبة بريس ـ رياضة

اعلن رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو الثلاثاء أن الهولندي رونالد كومان سيكون المدرب الجديد للفريق.

وقال بارتوميو في حديث الى شبكة النادي الرسمية “اذا سارت الامور بشكل جيد، سيكون كومان المدرب الذي سيشرف على الفريق وعلى اللاعبين في اطار برنامج مختلف”.

وكان النادي الكاتالوني اعلن اقالة مدربه كيكي سيتيين الاثنين إثر الهزيمة المدوية لفريقه امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي.

واضاف “لقد راهنا عليه لأننا نعرفه جيدا، ندرك كيف يرى الامور، وندرك كيف تلعب فرقه لكن ايضا بفضل خبرته لانه لعب في صفوف فريق +دريم تيم” بإشراف يوهان كرويف ويعرف برشلونة واسلوب لعبه”.

وسبق لكومان (57 عاما) ان دافع عن الوان برشلونة لاعبا من 1989 الى 1995 واحرز في صفوفه الدوري الاسباني 4 مرات وقاد فريقه الى إحراز باكورة القابه في دوري ابطال اوروبا عام 1992 عندما كانت تدعى كأس ابطال الاندية سابقا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سمبدوريا الايطالي بعد التمديد في النهائي على ملعب ويمبلي.

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