رسميا..رونالد كومان مدربا جديدا لبرشلونة

منذ 21 دقيقة
0

 

هبة بريس ـ رياضة

اعلن رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو الثلاثاء أن الهولندي رونالد كومان سيكون المدرب الجديد للفريق.

وقال بارتوميو في حديث الى شبكة النادي الرسمية “اذا سارت الامور بشكل جيد، سيكون كومان المدرب الذي سيشرف على الفريق وعلى اللاعبين في اطار برنامج مختلف”.

وكان النادي الكاتالوني اعلن اقالة مدربه كيكي سيتيين الاثنين إثر الهزيمة المدوية لفريقه امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي.

واضاف “لقد راهنا عليه لأننا نعرفه جيدا، ندرك كيف يرى الامور، وندرك كيف تلعب فرقه لكن ايضا بفضل خبرته لانه لعب في صفوف فريق +دريم تيم” بإشراف يوهان كرويف ويعرف برشلونة واسلوب لعبه”.

وسبق لكومان (57 عاما) ان دافع عن الوان برشلونة لاعبا من 1989 الى 1995 واحرز في صفوفه الدوري الاسباني 4 مرات وقاد فريقه الى إحراز باكورة القابه في دوري ابطال اوروبا عام 1992 عندما كانت تدعى كأس ابطال الاندية سابقا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سمبدوريا الايطالي بعد التمديد في النهائي على ملعب ويمبلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of باريس سان جيرمان يتأهل لنهائى دورى الأبطال على حساب لايبزيج

باريس سان جيرمان يتأهل لنهائى دورى الأبطال على حساب…

منذ ساعتين
Photo of كورونا .. تأجيل مباراة الوداد ورجاء بني ملال إلى موعد لاحق

كورونا .. تأجيل مباراة الوداد ورجاء بني ملال إلى…

منذ 10 ساعات
Photo of انتر ميلان يكتسح شاختار ويتأهل لنهائى الدورى الأوروبى

انتر ميلان يكتسح شاختار ويتأهل لنهائى الدورى الأوروبى

منذ يوم واحد
Photo of إلغاء منافسات الدورة ال11 للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز

إلغاء منافسات الدورة ال11 للدوري الملكي المغربي للقفز على…

منذ يوم واحد
Photo of رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة كيكى سيتين من تدريب الفريق

رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة كيكى سيتين من تدريب الفريق

منذ يوم واحد
Photo of 7 حالات جديدة مصابة بكورونا بفريق رجاء بني ملال

7 حالات جديدة مصابة بكورونا بفريق رجاء بني ملال

منذ يوم واحد
Photo of طنجة.. تأسيس المكتب النقابي لمدربي القاعات الرياضية

طنجة.. تأسيس المكتب النقابي لمدربي القاعات الرياضية

منذ يومين
Photo of كورونا.. اتحاد طنجة يجري مسحة طبية جديدة على لاعبيه

كورونا.. اتحاد طنجة يجري مسحة طبية جديدة على لاعبيه

منذ يومين
Photo of برشلونة يفتح المزاد على بيع 17 لاعباً ويستثنى ميسي و3 آخرين

برشلونة يفتح المزاد على بيع 17 لاعباً ويستثنى ميسي…

منذ يومين
Photo of تأجيل تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بسبب ” كورونا “

تأجيل تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بسبب…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق