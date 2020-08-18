خلاف بين موظفي قطاع المياه والغابات والكاتب العام ينسف الحوار بين الطرفين
هبة بريس – مروان المغربي
أفضى الخلاف حول مقترح عرض الإدارة المركزية المتعلق بتوزيع التعويضات عن التنقل، بالنسبة لموظفي قطاع المياه والغابات، بين جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، والكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تعليق المفاوضات بين الطرفين.
جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ومن خلال الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته، عبر تطبيق ZOOM يوم السبت 18 يوليوز الماضي، وبحضور الفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أكدت تعليق جميع المفاوضات مع الإدارة حول مجموعة من الملفات المتعلقة بطريقة تدبير القطاع وتأهيل الهندسة الغابوية، وإشراك المهندسين في تنزيل الاستراتيجية الجديدة، وتحديد معايير شفافة وواضحة لتوزيع التعويضات عن التنقل.
البيان الختامي الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بنسخة منه، كشف أنه وبعد نقاش مستفيض لأزيد من ثلاث ساعات حضرها أزيد من 200 مهندسة ومهندسا تم التصويت خلاله بالإجماع على مجموعة من القرارات كإجراءات أولية والتي تعد ملزمة لكل مهندس ومهندسة.
القرارات المتخذة تمثلت في مراسلة الوزير الوصي على القطاع، باسم الهيئتين الهندسيتين من أجل التحكيم في ملفات تنزيل استراتيجية طريقة تدبير القطاع ومعايير التعويضات موضوع الخلاف مع الإدارة. مع مطالبة الوزارة بإمداد الجمعية بالوثائق المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة .
كما تم الإعلان عن ايقاف التفاوض مع الكاتب العام للقطاع أو التعامل معه، لعدم التزامه بالقرارات ونهجه سياسة فرض الأمر الواقع حسب البلاغ. و مقاطعة تحصيل التعويضات عن التنقل الخاصة بالمصالح الخارجية .
محمد مخلص رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، أوضح في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن الجمعية تسعى من خلال برنامج عملها إلى الإسهام في الرقي بتدبير الموروث الغابوي و في تحقيق النهضة المتوخاة لبلادنا، مسترسلاً في نفس السياق أن الأخيرة وتماشيا مع الديموقراطية التشاركية التي يكفلها دستور المملكة، عملت جاهدة على صياغة مجموعة من المقترحات التي تم تقاسمها مع الإدارة الوصية على قطاع المياه و الغابات التي تهم تنزيل الاستراتيجية الجديدة غابات المغرب 2020-2030.
واسترسل ذات المتحدث بأن الاستراتيجية الجديدة تهدف لتجويد البيئة السوسيومهنية للرفع من المردودية، وتأهيل الهندسة الغابوية و تدبير الموارد البشرية بما فيها آليات التحفيز، غير أن وبالرغم من الاجتماعات المطولة و المتكررة و كذا المراسلات المتعددة، فإن هذه المبادرات لم تلقى التفاعل الإيجابي المنتظر، مما أدى إلى تعليق جميع أوجه التواصل مع المسؤول على قطاع المياه و الغابات و اللجوء الى تحكيم السيد الوزير. على حد تعبيره.
وتابع محمد مخلص، أنه و في ظل هذه الأجواء الغير الصحية، أقدم الكاتب العام على الاتصال بشكل فردي بأعضاء مكتب الجمعية و تهديدهم بالإقالة من مناصب المسؤولية التي يشغلونها في حال عدم تقديم إستقالتهم من مكتب الجمعية في غضون المهلة التى حددها، معتبراً أن هذا التصرف يتناقض بشكل صارخ مع المقتضيات الدستورية للمملكة التى ما فتأت على تعزيز و تحصين المكتسبات الحقوقية الفردية و المدنية للمواطنين و التشجيع على إنخراط المجتمع المدني في تفعيل السياسات العمومية.
جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية والتزاماً منها بأخلاقيات المهنة واحترام مبدأ الرأي والرأي الآخر، اتصلت بالكاتب العام المسؤول عن القطاع الغابوي، عبد الرحيم الهومي، من أجل الحصول على رأيه في الموضوع إلا أنه تجاهل مكالمتنا ورسالتنا عبر تطبيق الواتساب بعدما أكدت تقنية الإشارة الزرقاء أنها قُرأت….
هذا ويشار إلى أن المشكل بين موظفي وموظفات قطاع المياه والغابات، والإدارة، قد تفاقم خلال شهر ماي من السنة الجارية، بعد دعوة كل من “جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين” و”الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، كافة مهندسات ومهندسي قطاع المياه و الغابات إلى “تبني أسبوع الغضب”، عبر “تحميل شارة حمراء على جدارياتهم الخاصة بالفيسبوك”، تعبيرا على “سخطهم وإحباطهم تجاه ما آلت إليه الأوضاع بالقطاع”، فيما دعتا إلى “التقيد بالتوقيت الإداري وعدم التنقل في مهمات رسمية إلا بوجود أمر كتابي وشخصي للقيام بمأمورية”، مؤكدتين أن هذه الإجراءات “لا تشكل سوى الخطوات الأولية ضمن مسلسل نضالي تم تسطيره”.
كما سبقها وخلال الشهر ذاته (السبت 16 ماي 2020) تعميم جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، بلاغا على منخرطاتها ومنخرطيها، تشعرهم فيه بأنها توصلت من الإدارة المركزية، عبر البريد الالكتروني، بمشروع توزيع التعويضات على موظفي القطاع بالمصالح اللاممركزة، قصد “الإخبار” و”ليس لإبداء الرأي”، وذلك دون أن “يكلف الساهرون على هذا المشروع أنفسهم عناء إشراك الجمعية القبلي والفعلي لتحديد تصور منطقي ومهني يجيب على تطلعات موظفات وموظفي القطاع”، علاوة على هزالة المقترح المقدم والذي لا يخضع لأي منطق، ولا يرقى إلى تطلعات وجهود مهندسات ومهندسي القطاع.
وبناء عليه، أسرعت الجمعية إلى عقد اجتماع، تم من خلاله تدارس المقترح، ليتقرر “رفض المشروع جملة وتفصيلا”، لكونه “بصيغته الحالية، هو أقرب إلى الإهانة منه إلى التقدير، وأقرب إلى الاحباط منه إلى التحفيز، كما يتنافى بشكل صارخ مع المقاصد الجوهرية للاستراتيجية الجديدة للقطاع التي حظيت بالعناية الملكية، وكذلك مع مبدأ المساواة بين موظفي القطاعات المرتبطة بنفس الوزارة”، ولم يفت الجمعية، التحذير من أي تأويل لبلاغها وتحريف مضمونه، أو اتهامها بتغييب الحس الوطني والاهتمام بالجانب المادي عوض الاكتراث بالظرفية الراهنة، بل هي تشدد على اعتماد معايير شفافة وواضحة على غرار ما هو معمول به في قطاع الفلاحة.
6 تعليقات
جمعية فاشلة
الجمعية تمتل و تتكلم باسم جميع المهندسين الغابويين و لقد وصلت الى الباب المحدود مع كاتب عام القطاع الدي لم يحترم التزاماته، كما نعت خيرة اطر القطاع بنعوت قدحية تحيلنا لسنوات الرصاص، كما تجاوز اختصاصاته عندما هدد بحل الجمعية. الجمعية هدفها الرقي بالقطاع و الدفاع عن المهندسين و في هدا الصدد قامت بتنظيم منتديات علمية مهمة دعت لها العديد من الخبراء المغاربة و الدوليين مما يجعلها شريكا مهما للادارة من اجل تنظيم القطاع و الرقي به الا ان الادارة تنتهج سياسة صماء.
فالحقيقة انا مهندس غابوي وافتخر رغم اعفائي من طرف من المندوبية السامية في ملف ظلمت فيه من طرف المفتشية المصباحية لكن وصلت الى الحقيقة هناك اناس وراء الجمعية لمغالطتها وقياتها الى الهاوية السيد الكاتب العام فتح معنا عدة حوارات التي لم يسبق لنا حتى ولو جالسنا السابقين لكن هناك من اراد افشال الاستراتيجية التي أكد عليها السيد الوزير لكن البعض سامحم الله كأنهم ربما نزلت عليهم ساعقة لان مفاد الاستراتيجية 2020-2030 لم تترك المجال للفاسدين والفاشلين الباب مفتوح
الجمعية اتخدت قرارات بالليل وتسرعت بنشرها بالفيسبوك في الحين وفي الصباح ندمت على ماكتبت ومن هنا اصبحت غير قادرة على الرجوع الى الوراء لنقص التجربة في العمل الجمعوي مازاد الطين بلة وساهمت بعض الفئات في تشجيعا على الهجوم لهذا لايجب اتخاد القرار بالليل لأن كلام الليل يمحوه النهار شحال خصك من استغفرالله ا لبايت بلا عشاء
اولا تنشكر الجمعية اللي قصدات هيبة بريس حيث الرأي العام فيهم ناس مايمكنش تغلطوهم و تايعرفو أعضاء الجمعية واحد واحد اشنوا كانوا وكيف ولاو من اين لك هذا السيارات الفخمة شقق فريدة من نوعها واليوم تايقلبو على مناصب عليا بأي وجه كان ولكن مع السيد الكاتب العام من جد وجد ومن زرع حصد كلشي اصبح واضح اللي مانجحش فالمباريات هو اللي منوض الصداع واللي مشا لقطاع اخر هو اللي منوض الزازا واللي مشا للتقاعد وكان مقموع ايام المندوبية هو اللي تاينوض الفتنة فالشابات والشباب اللي مساكن باقي معرفوش الحقيقة المرة وعلاش تايقلبو أعضاء الجمعية زعما الضغط ولكن الكاتب العام رجل نقي اوماتنساوش باللي دبا عاد غادي ابانو ملفات الفساد المرتكبة من طرفهم واش عمركم شفتو جمعية عندها مقر فسلا وفي الليل كتجتمع فمكناس وتقرر مع الفجر اعطيونا عدد المنخرطين والمنخرطات والجمع العام راجعوا نفوسكم راه ماكانش التصويت بالاجماع بينتو على حقيقتهم.
من كان نكرة الامس يمشي في ظل أسياده ولا يجرؤ على النطق أمامهم متخفيا في الصورة النمطية للمنافقين الذين
يتخدون الإسلام دريعة و وسيلة للتخفي حتى لا تفضح الكراهية الدفينة في داخلهم والعقد التي راكموها و هم كالرقيق
ينفدون الأوامر، ها هو اليوم وبعد تقاعده ( ليتك تعترف: من ساعدك و ساندك كي تلج مكتب الدراسات الذي تعمل به) اصبح
يزرع الفتنة في صفوف المهندسين والمهندسات الشباب بثوب الشيطان المتخفي في صورة المؤمن المتقي . فات وقتك
ايه الشيطان الحقود، ولو كانت قيمك الإسلامية راسخة ما كنت لتساند شردمة من المهندسين تتخد قراراتها داخل الحانات .
وتذكر أن الله عز وجل خصص سورة كاملة لأمثالك ” سورة المنافقون”.