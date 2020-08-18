خلاف بين موظفي قطاع المياه والغابات والكاتب العام ينسف الحوار بين الطرفين

هبة بريس – مروان المغربي

أفضى الخلاف حول مقترح عرض الإدارة المركزية المتعلق بتوزيع التعويضات عن التنقل، بالنسبة لموظفي قطاع المياه والغابات، بين جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، والكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تعليق المفاوضات بين الطرفين.

جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ومن خلال الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته، عبر تطبيق ZOOM يوم السبت 18 يوليوز الماضي، وبحضور الفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أكدت تعليق جميع المفاوضات مع الإدارة حول مجموعة من الملفات المتعلقة بطريقة تدبير القطاع وتأهيل الهندسة الغابوية، وإشراك المهندسين في تنزيل الاستراتيجية الجديدة، وتحديد معايير شفافة وواضحة لتوزيع التعويضات عن التنقل.

البيان الختامي الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بنسخة منه، كشف أنه وبعد نقاش مستفيض لأزيد من ثلاث ساعات حضرها أزيد من 200 مهندسة ومهندسا تم التصويت خلاله بالإجماع على مجموعة من القرارات كإجراءات أولية والتي تعد ملزمة لكل مهندس ومهندسة.

القرارات المتخذة تمثلت في مراسلة الوزير الوصي على القطاع، باسم الهيئتين الهندسيتين من أجل التحكيم في ملفات تنزيل استراتيجية طريقة تدبير القطاع ومعايير التعويضات موضوع الخلاف مع الإدارة. مع مطالبة الوزارة بإمداد الجمعية بالوثائق المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة .

كما تم الإعلان عن ايقاف التفاوض مع الكاتب العام للقطاع أو التعامل معه، لعدم التزامه بالقرارات ونهجه سياسة فرض الأمر الواقع حسب البلاغ. و مقاطعة تحصيل التعويضات عن التنقل الخاصة بالمصالح الخارجية .

محمد مخلص رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، أوضح في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن الجمعية تسعى من خلال برنامج عملها إلى الإسهام في الرقي بتدبير الموروث الغابوي و في تحقيق النهضة المتوخاة لبلادنا، مسترسلاً في نفس السياق أن الأخيرة وتماشيا مع الديموقراطية التشاركية التي يكفلها دستور المملكة، عملت جاهدة على صياغة مجموعة من المقترحات التي تم تقاسمها مع الإدارة الوصية على قطاع المياه و الغابات التي تهم تنزيل الاستراتيجية الجديدة غابات المغرب 2020-2030.

واسترسل ذات المتحدث بأن الاستراتيجية الجديدة تهدف لتجويد البيئة السوسيومهنية للرفع من المردودية، وتأهيل الهندسة الغابوية و تدبير الموارد البشرية بما فيها آليات التحفيز، غير أن وبالرغم من الاجتماعات المطولة و المتكررة و كذا المراسلات المتعددة، فإن هذه المبادرات لم تلقى التفاعل الإيجابي المنتظر، مما أدى إلى تعليق جميع أوجه التواصل مع المسؤول على قطاع المياه و الغابات و اللجوء الى تحكيم السيد الوزير. على حد تعبيره.

وتابع محمد مخلص، أنه و في ظل هذه الأجواء الغير الصحية، أقدم الكاتب العام على الاتصال بشكل فردي بأعضاء مكتب الجمعية و تهديدهم بالإقالة من مناصب المسؤولية التي يشغلونها في حال عدم تقديم إستقالتهم من مكتب الجمعية في غضون المهلة التى حددها، معتبراً أن هذا التصرف يتناقض بشكل صارخ مع المقتضيات الدستورية للمملكة التى ما فتأت على تعزيز و تحصين المكتسبات الحقوقية الفردية و المدنية للمواطنين و التشجيع على إنخراط المجتمع المدني في تفعيل السياسات العمومية.

جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية والتزاماً منها بأخلاقيات المهنة واحترام مبدأ الرأي والرأي الآخر، اتصلت بالكاتب العام المسؤول عن القطاع الغابوي، عبد الرحيم الهومي، من أجل الحصول على رأيه في الموضوع إلا أنه تجاهل مكالمتنا ورسالتنا عبر تطبيق الواتساب بعدما أكدت تقنية الإشارة الزرقاء أنها قُرأت….

هذا ويشار إلى أن المشكل بين موظفي وموظفات قطاع المياه والغابات، والإدارة، قد تفاقم خلال شهر ماي من السنة الجارية، بعد دعوة كل من “جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين” و”الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، كافة مهندسات ومهندسي قطاع المياه و الغابات إلى “تبني أسبوع الغضب”، عبر “تحميل شارة حمراء على جدارياتهم الخاصة بالفيسبوك”، تعبيرا على “سخطهم وإحباطهم تجاه ما آلت إليه الأوضاع بالقطاع”، فيما دعتا إلى “التقيد بالتوقيت الإداري وعدم التنقل في مهمات رسمية إلا بوجود أمر كتابي وشخصي للقيام بمأمورية”، مؤكدتين أن هذه الإجراءات “لا تشكل سوى الخطوات الأولية ضمن مسلسل نضالي تم تسطيره”.

كما سبقها وخلال الشهر ذاته (السبت 16 ماي 2020) تعميم جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، بلاغا على منخرطاتها ومنخرطيها، تشعرهم فيه بأنها توصلت من الإدارة المركزية، عبر البريد الالكتروني، بمشروع توزيع التعويضات على موظفي القطاع بالمصالح اللاممركزة، قصد “الإخبار” و”ليس لإبداء الرأي”، وذلك دون أن “يكلف الساهرون على هذا المشروع أنفسهم عناء إشراك الجمعية القبلي والفعلي لتحديد تصور منطقي ومهني يجيب على تطلعات موظفات وموظفي القطاع”، علاوة على هزالة المقترح المقدم والذي لا يخضع لأي منطق، ولا يرقى إلى تطلعات وجهود مهندسات ومهندسي القطاع.

وبناء عليه، أسرعت الجمعية إلى عقد اجتماع، تم من خلاله تدارس المقترح، ليتقرر “رفض المشروع جملة وتفصيلا”، لكونه “بصيغته الحالية، هو أقرب إلى الإهانة منه إلى التقدير، وأقرب إلى الاحباط منه إلى التحفيز، كما يتنافى بشكل صارخ مع المقاصد الجوهرية للاستراتيجية الجديدة للقطاع التي حظيت بالعناية الملكية، وكذلك مع مبدأ المساواة بين موظفي القطاعات المرتبطة بنفس الوزارة”، ولم يفت الجمعية، التحذير من أي تأويل لبلاغها وتحريف مضمونه، أو اتهامها بتغييب الحس الوطني والاهتمام بالجانب المادي عوض الاكتراث بالظرفية الراهنة، بل هي تشدد على اعتماد معايير شفافة وواضحة على غرار ما هو معمول به في قطاع الفلاحة.

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