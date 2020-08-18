كورونا .. تأجيل مباراة الوداد ورجاء بني ملال إلى موعد لاحق

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة نادي الوداد البيضاوي ونادي رجاء بني ملال المقررة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة 23 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.

وذكر بلاغ للعصبة نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم، أن هذا القرار جاء “إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي رجاء بني ملال والتي أظهرت إصابة مجموعة من لاعبيه مما يستوجب وضعهم في الحجر الصحي الإجباري من أجل تلقي العلاجات الضرورية”.

ويذكر أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كانت قد قررت تأجيل مباراة فريقي اتحاد طنجة والجيش الملكي التي كانت المقررة مساء اليوم عن الدورة ذاتها.

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