يهم ساكنة تمارة – الصخيرات .. اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار “كورونا”

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس

سعيا منها لمكافحة تداعيات إنتشار وباء كوفيد 19ـ ، قررت السلطات المحلية تنفيذ جملة من التدابير على مستوى عمالة الصخيرات تمارة.

وفي هذا الصدد، فقد تقرر إغلاق القاعات الرياضية و الحمامات، إنهاء أنشطة المقاهي و المحلات التجارية على الساعة التاسعة (9) مساء ابتداء من يوم الثلاثاء 18 غشت 2020، إغلاق الشواطئ على الساعة العاشرة (10) صباحا إبتداء من يوم الأربعاء 19 غشت 2020إنهاء أنشطة الجوطيات و الباعة المتجولين على الساعة السادسة (6) مساء، وضع نقط للمراقبة الطرقية من أجل التخفيف من مستوى حركة السير و الجولان لأسباب غير ضرورية.

كما قررت السلطات تنظيم عمليات لتوزيع الكمامات بالأحياء و النقط حيث خطورة تفشي الوبأ قائمة حسب معطيات التطورات، معتبرة أن نجاح هذه الإجراءات مرتبط بالأساس بمدى إنخراط المواطنين في التقيد بها بوعي و روح المواطنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة: 57% من العاملين في المجال الطبي بالمغرب نساء

دراسة: 57% من العاملين في المجال الطبي بالمغرب نساء

منذ 20 دقيقة
Photo of كورونا .. تأجيل مباراة الوداد ورجاء بني ملال إلى موعد لاحق

كورونا .. تأجيل مباراة الوداد ورجاء بني ملال إلى…

منذ 43 دقيقة
Photo of الCNOPS: المصاريف المرتبطة ب”كوفيد 19″ غير قابلة للتعويض

الCNOPS: المصاريف المرتبطة ب”كوفيد 19″ غير قابلة للتعويض

منذ ساعة واحدة
Photo of الرباح: لن نقبل باستيراد أي نفايات سامة وغير خاضعة للمعايير الوطنية

الرباح: لن نقبل باستيراد أي نفايات سامة وغير خاضعة…

منذ ساعتين
Photo of العثور على زي شرطي بمدخل عمارة سكنية يستنفر أمن طنجة

العثور على زي شرطي بمدخل عمارة سكنية يستنفر أمن…

منذ 3 ساعات
Photo of اكتظاظ غير مسبوق بمركز تسوية البطائق التعريفية البيومترية بسطات

اكتظاظ غير مسبوق بمركز تسوية البطائق التعريفية البيومترية بسطات

منذ 3 ساعات
Photo of إصابة عامل إقليم تازة بفيروس كورونا

إصابة عامل إقليم تازة بفيروس كورونا

منذ 4 ساعات
Photo of إصابة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بكورونا

إصابة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بكورونا

منذ 5 ساعات
Photo of دراسة: عمال القطاع غير المهيكل تأثروا بشكل كبير بسبب ازمة كورونا

دراسة: عمال القطاع غير المهيكل تأثروا بشكل كبير بسبب…

منذ 5 ساعات
Photo of الصين تعلن موعد طرح لقاح كورونا في السوق

الصين تعلن موعد طرح لقاح كورونا في السوق

منذ 6 ساعات

تعليق واحد

  1. اين سلطات اقليم الخميسات ؟ هل من اجراءات احترازية لمحاربة الفيروس ام مواصلة الغط في النوم افضل ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق