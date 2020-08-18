يهم ساكنة تمارة – الصخيرات .. اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار “كورونا”
هبة بريس
سعيا منها لمكافحة تداعيات إنتشار وباء كوفيد 19ـ ، قررت السلطات المحلية تنفيذ جملة من التدابير على مستوى عمالة الصخيرات تمارة.
وفي هذا الصدد، فقد تقرر إغلاق القاعات الرياضية و الحمامات، إنهاء أنشطة المقاهي و المحلات التجارية على الساعة التاسعة (9) مساء ابتداء من يوم الثلاثاء 18 غشت 2020، إغلاق الشواطئ على الساعة العاشرة (10) صباحا إبتداء من يوم الأربعاء 19 غشت 2020إنهاء أنشطة الجوطيات و الباعة المتجولين على الساعة السادسة (6) مساء، وضع نقط للمراقبة الطرقية من أجل التخفيف من مستوى حركة السير و الجولان لأسباب غير ضرورية.
كما قررت السلطات تنظيم عمليات لتوزيع الكمامات بالأحياء و النقط حيث خطورة تفشي الوبأ قائمة حسب معطيات التطورات، معتبرة أن نجاح هذه الإجراءات مرتبط بالأساس بمدى إنخراط المواطنين في التقيد بها بوعي و روح المواطنة.
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تعليق واحد
اين سلطات اقليم الخميسات ؟ هل من اجراءات احترازية لمحاربة الفيروس ام مواصلة الغط في النوم افضل ؟