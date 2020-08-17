انتر ميلان يكتسح شاختار ويتأهل لنهائى الدورى الأوروبى

هبة بريس ـ رياضة

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا كبيرًا على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “اسبرت أرينا” بمدينة دوسلدورف الألمانية، في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

هدف اللقاء الأول جاء بعد 19 دقيقة، عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجلها داخل الشباك برأسية قوية.

في الشوط الثاني أضاف إنتر ميلان 4 أهداف متتالية عبر دانيلو دامبروزيو ولولاوتارو مرة أخرى، وروميلو لوكاكو (هدفين) في الدقائق 64 و74 و78 و84 على الترتيب.

وبهذا الفوز يلتقى إنتر ميلان نظيره إشبيلية الإسباني في المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل، بعد أن فاز الفريق الأندلسي على مانشستر يونايتد مساء الأحد 2-1.

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