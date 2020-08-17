بكلمات رقيقة هنأ الفنان الوالي زوجته بعيد زواجهما

نجلاء مزيان : هبة بريس

نشر الفنان المغربي “رشيد الوالي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور توثق احتفاله بعيد زواجه 24 بشريكة دربه وحياته “ابتسام” وسط جو عائلي مميز .

وعلق الوالي قائلا :”لحظة للحياة. لمن ولدت من اجلي ولمن كبرت من أجلها. لمن علمتني ان انسى نفسي لانها هي من يفكر في …لمن تركت والداها لاني وعدتها بأن أكون كل اهلها ….لمن لا أرى المستقبل الا وهي بجانبي…لمن اسرق السعادة وأهديها لها”.

وتابع :”فالسعادة لا تشترى بل نسرقها كما يسرقنا العمر ….شكرا ابتسام لانك في حياتي ولا تشكريني على شيء فكل ما قدمته لك هو لك قبل ان أكون. كل عام وزواجنا بخير وكل اسرتي بخير . والحمد لله على كل هذه النعم “.

و أضاف في تدوينة أخرى:” اتقاسم معكم هذه الصورة مع زوجتي وابنائي سليم وادم بعد احتفالنا مع بعض باربع وعشرون سنة من الزواج”.

واختتم :” شكرا لكل كلمات التهنئة التي وصلتنا. واتمنى لكم جميعا السعادة مع من تحبون. فقط لا تصدقوا الصور دائما. لان الصورة ماهي سوى لحظة غالبا ما نبتسم للعدسة فيها .لكن حتى تدوم الابتسامة علينا بالصبر ثم الصبر . احبكم” .

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