بعزيز يدعو إلى وضع حد لمعاناة المغاربة العالقين بالسجون الأجنبية

منذ 10 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول وضعية بعض المغاربة العالقين بالسجون الأجنبية.

و أكد النائب بعزيز بأنه ” تم التداول على صفحات فيسبوكية أن حوالي عشرين (20) عاملا مغربيا بالجزائر يعيشون في وضع قانوني غير طبيعي منذ 19 يوليوز 2020، تاريخ اعتقالهم بسبب محاولتهم العودة للمغرب برا، بعد تعذر عودتهم جوا نتيجة تعليق الرحلات الجوية .

وأضاف أن هؤلاء السجناء “معتقلون بشكل غير قانوني في مخافر شرطة مدينة مغنية (9 أشخاص) ومدينة الغزوات (11 شخصا) هم مهاجرون بشكل قانوني يتمتعون بأوراق الإقامة بالجزائر بمدينة البليدة ويشتغلون بشكل قانوني في مهن الصباغة والجباصة”، و يضيف المقال “المعتقلون الذين ينتمون لأحياء الأمل والقدس بتاهلة وتازة المدينة، صدر في حقهم حكم بالسراح المؤقت ولا زالوا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى مخافر الشرطة في مدينتي الغزوات ومغنية … في خرق سافر للقانون وللمعاهدة الدولية لحماية المهاجرين”.

وأشار عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأن” صفحة الكترونية أكدت أنهم رغم استنجادهم بقنصلية المغرب بالجزائر، ووعدهم من طرف قنصل المملكة المغربية بإخبار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للتدخل في الموضوع، فإنهم ما زالوا معتقلين في خرق سافر للقانون ولحقوق المهاجرين”.

وأضاف بأنهم ” يتوجهون إليكم (وزير الخارجية ) قصد التدخل لحل محنتهم خصوصا وأنهم يقيمون بالجزائر بصورة قانونية ويتمتعون برخص إقامة مسلمة من السلطات الجزائرية، وكذا لظروفهم الإنسانية باعتبار أن أسرهم وأبنائهم يعيشون بالمغرب ” .

وطالب النائب سعيد بعزيز من الوزير ناصر بوريطة توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل وضع حد لمعاناة هذه الفئة و الآجال الزمنية للقيام بالمطلوب.

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تعليق واحد

  1. المغرب راه سجن لجميع الفقراء فيه اللهم سجن الدول الاروبية ولا بلادك المنافقين

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