البيت الملكي الإسباني: الملك السابق يتواجد بدولة الإمارات

هبة بريس – وكالات

أعلن البيت الملكي الإسباني، اليوم 17 غشت، أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان البيت الملكي، بأن الملك السابق موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 3 غشت الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الكشف عن مكان وجود رئيس الدولة السابق، الملك خوان كارلوس، مشيرا إلى سرية الاتصالات مع البيت الملكي.

وكان البيت الملكي الإسباني قد أعلن، في وقت سابق، أن “ملك البلاد السابق خوان كارلوس قرر مغادرة إسبانيا في ظل مزاعم الفساد التي تحيط به مؤخرا”.

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