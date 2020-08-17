في مشهد صادم.. وفاة رجل بكورونا في البيضاء وعائلته تتخلى عن دفنه

منذ 4 ساعات
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هبة بريس _ الدار البيضاء

مشهد صادم ذاك الذي ستتابعونه بالفيديو أسفله، و المتعلق برجل فارق الحياة بسبب فيروس كورونا الذي وضع حدا لحياته و كشف لإبنه الوحيد معدن الرفاق و الأقارب و المعارف في واحدة من مشاهد كورونا التي ستظل راسخة في الأذهان.

و يتعلق هذا الأمر بواقعة وفاة شخص بمجموعة الليمون بمنطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء بعد إصابته بفيروس كورونا، هذا الفيروس الذي أنهك جسده و جعله يفارق الحياة بعد صراع قصير تاركا خلفه إبنا شابا لم يصل بعد العشرين من العمر.

و حسب تصريحات جيران الراحل رحمة الله عليه، فقد تخلى عدد من أفراد أسرة الفقيد عنه بعد علمهم بوفاته بفيروس كورونا مما جعل الإبن الوحيد الذي ما يزال تحت تأثير الصدمة يواجه مطبات الواقعة وحيدا دون دعم و لا مواكبة خاصة إذا علمنا الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة و الأقارب في مثل هاته الظروف و بالأخص في الشق النفسي.

تخلي الأسرة عن دعم الإبن الذي توفي أبوه بفيروس كورونا استأثر باهتمام واسع في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لقرار باقي أفراد الأسرة و خشيتهم على التنقل لبيت الراحل قصد تجنب انتقال العدوى لهم، و بين مستنكر لذلك بحكم أنه كان يفترض على أقرب المقربين الحضور لدعم الأسرة الصغيرة للراحل مع احترام شروط و إجراءات الوقاية و السلامة الصحية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مدينة الدار البيضاء شهدت في الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا و كذا في عدد حالات الوفيات و الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج بغرف العناية المركزة و قاعات الإنعاش و تحت التنفس الاصطناعي.

و إليكم بالفيديو مقتطفات من لحظة نقل جثمان الأب الراحل و تصريح أحد الجيران بخصوص تخلي أسرته عنه:

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‫3 تعليقات

  1. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تصرف لا إنساني يخلو من عادات وسلوك واخلاق العاءلات المسلمة والتي تؤمن بالقدر خيره وشره

  2. واش من نيتكم اجيو عندو واش دولة عياو مايديرو ف اشهارات عياو مايقولو ليكم كلسو ف داركم فين بغاو امشيو راه بنادم مكلخ و الله سيد الله ارحمو و لاكن ليمات بكورونا اصلا ماكايمشيش العائلة

  3. الله يرحمو و يوسع عليه و يصبر ولدو اليتيم مسكين. بغيت نقول لولدو ترحم على ابوك. و توكل على الله خاصك تكون راجل و نص و تجمع راسك لمستقبلك أما راه مبقاو لا احباب و لا اصحاب. ليبغا يدير الخير غير يديرو حتى واحد مكيعرف الخاتمة ديالو كيفاش غتكون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة . و اللهم لا تحوج احدا إلى غيرك .

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