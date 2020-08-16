مرضى كورونا بجرسيف يشكون سوء الوجبات الغذائية (صور)

نشر عدد من مرضى كورونا الذين يخضعون للعلاج بمركز “الايواء” بجرسيف، صور لوجبات غذائية، قدمت لهم، معبرين عن استيائها وعدم رضاهم من مستوى الوجبات الغذائية “الغير ملائمة” والتي تتنافى مع التعليمات الملكية الصادرة بهذا الخصوص .

واعتبر عدد من النشطاء بمدينة جرسيف ، أن هذه الاغذية لا تراعي أهمية التنوع والتكامل بين الوجبات المقدمة عند الإفطار والغذاء والعشاء ، والتي يشترط أن تكون غنية بمواد تمد المرضى بالطاقة اللازمة، محملين المسؤولية لمندوبية الصحة بالاقليم.

وطالب نشطاء بمدينة جرسيف، بضرورة توفير ثلاث وجبات متوازنة في اليوم لمرضى كورونا، والاعتناء بهم وتحضير ما يرغبون في أكله لتقوية مناعتهم حتى يستجيبوا للعلاجات المقدمة لهم، إلى جانب البروتوكول العلاجي الذي يخضعون له.

وكان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته لادارة المستشفيات بمنح ثلاث وجبات في اليوم للمريض يتكلف بإعدادها ممونون خاصون، بعيدا على الممونين التقليديين ممن تتعاقد معهم أغلب المستشفيات العمومية.