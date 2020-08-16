المئات يتظاهرون في العاصمة الاسبانية رفضا للكمامات

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

تظاهر المئات الأحد 16 غشت في العاصمة الاسبانية مدريد رفضا لوضع الكمامة الإلزامي ولتدابير أخرى تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجمع الحشد الذي لبى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل علم إسباني عملاق في ساحة بوسط العاصمة الإسبانية، وفق «فرانس برس» رافعبن شعارات “حرية”.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها «الفيروس غير موجود» و«الكمامة تقتل» و«لسنا خائفين».

وقالت بيلار مارتن (58 عاما) المتحدرة من سرقسطة (شمال شرق) إنها جاءت للمشاركة في التحرك لأنها تعتقد أن حكومات العالم أجمع تغالي في عدد الأشخاص المصابين بهدف الحد من الحريات العامة. وصرحت «إنهم يجبروننا على وضع الكمامات، يريدون عزلنا، ليست سوى أكاذيب».

 

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