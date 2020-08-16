خلال 24 ساعة ….تسجيل 1472 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 14 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاحد تسجيل 1472 جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيدء19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى  42489
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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تعليق واحد

  1. هذه صورة غير مناسبة للعنوان هذه صورة تكون مرفوقة بي حالة شفاء ومني لكم كل تقدير وإحترام طالبين راغبين من مولاى عز وجل ان يرفع عنا هاذا الوباء

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