خلال 24 ساعة ….تسجيل 1472 إصابة جديدة بـ”كورونا”

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاحد تسجيل 1472 جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيدء19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 42489

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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