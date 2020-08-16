تيزنيت..المضاربة في المواد التموينية المدعمة يجر خمسة اشخاص للاعتقال

منذ 33 دقيقة
0

هبة بريس

 

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، يوم أمس السبت، من توقيف خمسة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع والمضاربة في المواد التموينية الأساسية المدعمة من قبل الدولة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيهم جرى بداخل مستودع لتخزين وبيع المواد الغذائية بحي “بيزكاض” بمدينة تيزنيت، وذلك بعد أن أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل هذا المستودع عن حجز الأطنان من الدقيق والسكر والحليب المجفف ذات الأثمنة المدعمة، والتي كان المشتبه فيهم بصدد وضعها داخل أكياس وعلب تخزين تحمل أسماء علامات تجارية غير مدعمة، في انتظار ترويجها بالأسواق الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن المواد الغذائية المحجوزة بهذا المستودع شملت 23 طنا و750 كيلوغراما من الدقيق، وتسعة أطنان و776 كيلوغراما من السكر، و162 كيلوغراما ونصف من الحليب المجفف، علاوة على 497 كيس دقيق فارغ ومجموعة من العلب الكارتونية وأربع آلات خياطة يشتبه في استعمالها في هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن أكادير يعتقل قاتل شقيقه بسبب قتله لوالدته

أمن أكادير يعتقل قاتل شقيقه بسبب قتله لوالدته

منذ 58 دقيقة
Photo of مراكش .. اتخاذ تدابير لمواجهة التطورات الأخيرة للحالة الوبائية

مراكش .. اتخاذ تدابير لمواجهة التطورات الأخيرة للحالة الوبائية

منذ ساعة واحدة
Photo of هيئة حقوقية :”تعيينات هيئة ضبط الكهرباء تؤكد أن المؤسسات بين أيادي غير أمينة“

هيئة حقوقية :”تعيينات هيئة ضبط الكهرباء تؤكد أن المؤسسات…

منذ 5 ساعات
Photo of سنة نافذة في حق ” الكاتب العام” للجماعة الترابية كلميم

سنة نافذة في حق ” الكاتب العام” للجماعة الترابية…

منذ 5 ساعات
Photo of 3240 خدمة طبية قدمها المستشفى العسكري المغربي ببيروت

3240 خدمة طبية قدمها المستشفى العسكري المغربي ببيروت

منذ 5 ساعات
Photo of الصين تخطط لاختبار لقاحات ضد كورونا بالتعاون مع روسيا

الصين تخطط لاختبار لقاحات ضد كورونا بالتعاون مع روسيا

منذ 6 ساعات
Photo of سلطات طنجة تمنع بثّ مباريات كرة القدم بالمقاهي

سلطات طنجة تمنع بثّ مباريات كرة القدم بالمقاهي

منذ 6 ساعات
Photo of زاكورة : خروقات أشغال الصرف الصحي ببلدية أكدز تثير غضب السكان

زاكورة : خروقات أشغال الصرف الصحي ببلدية أكدز تثير…

منذ 6 ساعات
Photo of تهريب “الحشيش”.. الأمن يحبط محاولة تهريب 192 كلغ من الشيرا

تهريب “الحشيش”.. الأمن يحبط محاولة تهريب 192 كلغ من…

منذ 7 ساعات
Photo of السعودية تعلن إبقاء التعليم المدرسي والجامعي “عن بعد”

السعودية تعلن إبقاء التعليم المدرسي والجامعي “عن بعد”

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق