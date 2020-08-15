كورونا وطقوس عاشوراء…تحدي جديد أمام السلطات لنسف الاحتفالات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعيش مدينة سطات كسائر العديد من المدن حالة من الاستنفار، مرد ذلك إلى تمدد شبح الفيروس بعاصمة الشاوية، وارتفاع الحالات المسجلة بها، حالة من الاستنفار هاته بلغت مبلغ اغلاق بعض الأزقة بكل من حي سيدي عبد الكريم وحي ميمونة، في محاولة من السلطات المحلية لاحتواء الفيروس وضبط المخالطين، في الوقت الذي يجتمع فيه آخرون من المراهقين والمراهقات بالأزقة بطعاريجهم وبنادريهم يستعدون لاحتفالات عاشوراء، وكأن ليس في الأمر شيء وكأن الفيروس رحل واندثر .

يبقى التحدي الكبير الذي قد يعيق هذه المجهودات المبدولة والذي من شأنه أن يخلف نكسة كبيرة، الجميع في غنى عنها بسبب عدم قدرة مستشفياتنا التعامل مع المزيد من الحالات لاقدر الله، ( يبقى التحدي)، متمثلا في مدى استجابة المواطنين ومدى قدرتهم على ضبط سلوكاتهم ومدى انخراطهم الجدي في تحمل المسؤولية والتقيد بالتدابير الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم وغيرها…

يبقى التحدي كبيرا، أمام السلطات في محاصرة الفيروس مرهون بمدى تخلص البعض من العادات والطقوس التي تصاحب احتفالات عاشوراء التي لا تفصلنا عن مناسبتنا سوى أيام قليلة…هذه المناسبة التي تعتبر محطة للتجمعات المصحوبة بالرقص والغناء والاحتفال بالمفرقعات واشعال النيران بالعجلات..

يبقى التحدى كبيرا أمام السلطات في مواجهة هكذا مظاهر مرعبة تستقطب العشرات من المراهقين والمراهقات وهم مجتمعون فيما بعضهم يحتفلون، ونحن نعلم علم اليقين أن كثيرين يحولون شوارع المدينة وأزقتها إلى ما يشبه ساحة حرب، نيران مشتعلة هنا ودخان متصاعد هناك، وطرقات مقفلة بالأحجار والأشجار، وعجلات مطاطية تطوف أرجاء المدينة وأطفال يقفزون عليها ضمن حركات بهلوانية يرافقها القرع على الطعاريج والبنادير، وصواريخ ومفرقعات تملأ أرجاء الدنيا هلعا وخوفا وكأن طبول الحرب قد دقت.

يبقى التحدي الأكبر أمام محاصرة هذا الوباء، هو التخلص من التكهنات ومن المغالطات التي تحاك في المجالس والتي تشكك وتقلل من خطورة هذا الوباء، حتى أن البعض بات لا يتعامل مع الوضع بنوع من الحزم والخوف مقارنة مع زمن الحجر الصحي…

يبقى التحدي الأكبر أمام تخطي هذه المرحلة الحساسة، هو أن ننخرط جميعا وبحس وطني، ونعمل على احترام التدابير الوقائية والاحترازية دون حاجة لتدخل أمني أو حملة تحسيسية…أين غاب الحس الانساني والوطني لدى البعض؟ رجاء ارحموا الوطن وحافظوا على حياة بني جلدتكم.

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