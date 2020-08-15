روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح “كورونا”

منذ 6 ساعات
1

هبة بريس – وكالات

أصبحت روسيا اليوم السبت أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم “سبوتنيك V” وتم تطويره من قبل مركز “غاماليا” الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” لمدة تصل إلى عامين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا .. إسبانيا تحظر التدخين بالأماكن العامة وتغلق الملاهي الليلية

كورونا .. إسبانيا تحظر التدخين بالأماكن العامة وتغلق الملاهي…

منذ 33 دقيقة
Photo of انطلاق إجراءات الكشف السريع بالمراكز الصحية بجهة فاس مكناس

انطلاق إجراءات الكشف السريع بالمراكز الصحية بجهة فاس مكناس

منذ ساعة واحدة
Photo of بمشاركة مليون ونصف مغربي .. انطلاق التصفيات النهائية ل”تحدي القراءة العربي”

بمشاركة مليون ونصف مغربي .. انطلاق التصفيات النهائية ل”تحدي…

منذ ساعتين
Photo of تركيا تبدي استعدادها لترميم مسجد وكاتدرائية تراثيين في بيروت

تركيا تبدي استعدادها لترميم مسجد وكاتدرائية تراثيين في بيروت

منذ ساعتين
Photo of الهند تطور 3 لقاحات لكورونا وتستعد لإنتاج “كميات ضخمة”

الهند تطور 3 لقاحات لكورونا وتستعد لإنتاج “كميات ضخمة”

منذ 4 ساعات
Photo of البرازيل تسجل 1060 وفاة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 1060 وفاة جديدة بكورونا

منذ 15 ساعة
Photo of الجزائر : تسجيل 477 إصابة بـ”كوفيد-19″ خلال الـ24 ساعة

الجزائر : تسجيل 477 إصابة بـ”كوفيد-19″ خلال الـ24 ساعة

منذ 16 ساعة
Photo of الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البيلاروسية

الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البيلاروسية

منذ 17 ساعة
Photo of لجنة اليقظة بأكادير: تطور كبير في حالات الإصابة أغلبها وافد

لجنة اليقظة بأكادير: تطور كبير في حالات الإصابة أغلبها…

منذ 18 ساعة
Photo of تارودانت.. تدابير احترازية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

تارودانت.. تدابير احترازية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ 19 ساعة

تعليق واحد

  1. شكرا هبةبريس على الاخبار السارة اللهم زد وبارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق