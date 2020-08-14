بوليف : تعيينات هيئة ضبط الكهرباء “زبونية مقيتة “

منذ 9 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

 

اثار الإعلان عن أسماء أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية موجة من الانتقاد بسبب المحسوبية التي طبعت هذه التعيينات، حيث عمد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين إلى توظيف مقربين منهما، وهو ما وصفه نشطاء وفاعلون سياسيون بمنطق الوزيعة في التعيينات.

في هذا الإطار، خرج القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل سابقا؛ محمد نجيب بوليف، عن صمته معلقا على التعيينات الاخيرة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالقول؛ إنها “تعيينات سياسية للهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء”.

ووصف الوزير السابق؛ في تدوينة له على صفتحه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تعيينات مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بـ”الزبونية بكل تجلياتها المقيتة”، قبل أن يقصف حزبي الاصالة والمعاصرة والاتجاد الإشتراكي؛ قائلا “ويتحدث المسؤولون عن الحزبين المعنيين، عن الإصلاح ومجابهة الفساد”، وفق تعبير المتحدث.

 

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تعليق واحد

  1. كلكم من طينه واحده لا فرق بينكم في توزيع الكعكه

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