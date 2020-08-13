كيف عبرت ميناء طنجة المتوسط..! ضبط 4 أطنان ونصف من الحشيش بميناء الجزيرة الخضراء

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية بميناء الجزيرة الخضراء يوم أمس الأربعاء، من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة من المخدرات على متن شاحنة لنقل البضائع قادمة من ميناء طنجة المتوسطي.

بلاغ للشرطة الاسبانية ،أكد أن عملية مراقبة روتينية للشاحنات القادمة من ميناء طنجة المتوسطي، مكنت من ضبط كمية أربعة أطنان و596 كيلوغرام من الحشيش موزعة على 130 حزمة كانت مخبأة في قاع مزدوج لشاحنة مقطورة.

وأضاف البلاغ، أنه قد تم توقيف سائق الشاحنة، لتعميق البحث معه قبل عرضه على أنظار العدالة. فيما تم حجز الشاحنة والكمية المضبوطة من المخدرات

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