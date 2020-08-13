أكادير : محكمة الاستئناف توجه مستخدميها لإجراء تحاليل كوفيد 19

منذ 11 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس 
مباشرة بعد أن تسللت ” كورونا ” الى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بعد ظهور إصابة موظفة لديها بفيروس ” كورونا ” عائدة لتوها من العطلة التي قضتها بمدينة فاس ” الموبوءة” . وجه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام للملك لديها، أمس الأربعاء 12 غشت، مراسلة عاجلة إلى رؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الملك والمسؤولين الإداريين التابعين لهما، بضرورة إجراء كل موظف كان في عطلة لاختبارات “كوفيد-19” قبل استئناف عمله.
وحسب مضمون المراسلة، فإن هذا الإجراء الاحترازي، يأتي تفاديا لإنتشار الوباء في صفوف موظفي المحاكم المذكورة خصوصا بعد أن تأكدت إصابة موظفة عائدة من العطلة الإدارية، بالمحمكة الإبتدائية بإنزكان، بفيروس كورونا.
وحسب ذات المراسلة، فقد تم ربط الاتصال بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، لتيسير العملية وضمان مرورها في أحسن الظروف، والتي أكدت التزامها بتسهيل المأمورية والتعجيل بإنجاز التحليلات المخبرية فور إشعارها.
وطالب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام للملك لديها، المسؤولين القضائيين والإداريين بالسهر على تنزيل التدابير المذكورة وإشعارهما بأي صعوبة قد تعترضهم أثناء القيام بهذه المهمة.

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