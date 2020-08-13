بالفيديو: اعتقال “بوليسية مزورة” تتحوز أصفاد ولباس مهني بالبيضاء ومطالب بالتحقيق مع مسؤولي الأمن

هبة بريس – طارق عبلا

منذ أشهر طويلة و هي تتجول بطلاقة وسط شوارع البيضاء وخاصة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء بعدما قامت بعمليلت نصب تتعلق بمبالغ مالية مقابل وعود بتشغيل أشخاص في سلك الأمن تارة و أخرى بتعديل ملف سوابقهم العدلية و جعلها “نظيفة” من المتابعات القضائية السابقة.

سقطت إذن مساء أمس واحدة من أشهر الشخصيات التي قامت بانتحال صفة “بوليسية” برتبة مسؤولة أمنية عالية و ذلك بعد كمين نصبته لها عناصر الأمن الولائي بالبيضاء و ذلك مباشرة بعد شكايات وجهها الضحايا للمسؤول الأمني الأول بالجهة.

و حسب تصريحات حصرية استقتها هبة بريس من ضحايا “البوليسية المزورة”، فقد كانت الأخيرة تتحوز أصفادا و لباسا مهنيا خاصا بعناصر الشرطة و كذا شارة مهنية ، فضلا على أنها كانت تتلقى التحية الأمنية في عدد من “باراجات” المراقبة الخاصة بالشرطة و بالضبط في منطقة عين دياب و الحي الحسني و بوركون.

و أضاف أحد ضحايا الشرطية المزورة أنها وعدته ب”تنقية” ملفه العدلي من “الوسخ” و استصدار آخر له يتضمن عبارة “لا شيء” مقابل مبلغ مالي مهم، فضلا على التوسط له في ولوج سلك الشرطة رغم أنه سبق و أمضى 13 سنة في السجن لأسباب مختلفة.

و أكد المتحدث ذاته أنه كان يجد هاته “البوليسية المزورة” مرارا و تكرار بقلب ولاية الأمن بالبيضاء فضلا على وجودها باستمرار في إحدى نقاط التفتيش و المراقبة بمنطقة بوركون رفقة عناصر الأمن، كما أنها كانت تدعي غير ما مرة مساهمتها في التحقيق رفقة باقي عناصر الأمن في ملفات و قضايا السرقة و الإجرام بالمنطقة.

و وفق تسجيلات مصورة حصرية توصلت بها هبة بريس ، فقد كانت المعنية بالأمر ترتدي لباسا مهنيا عبارة عن السترة الخاصة بعناصر الشرطة القضائية و توهم عددا من الأشخاص و الأمنيين بأنها مسؤولة أمنية.

و قد جرى توقيف “البوليسية المزورة” مساء أمس بعدما نصبت على مجموعة من الأشخاص منهم شاب وعدته بالزواج كما ستشاهدون بالفيديو أسفله، و ذلك وسط دعوات للإدارة العامة للأمن الوطني بإيفاد لجنة تحقيق مع مسؤولي المنطقة.

و يطالب المتضررون من الحموشي التحقيق في هذا الملف خاصة في ظل تأكيد المعنية بالأمر وفق شهادات بعض ضحاياها على كونها ترتبط بعلاقة قوية مع مسؤولين أمنيين و هو ما كان يتأكد من خلال ولوجها مقر ولاية الأمن و المنطقة الأمنية بالحي الحسني بسلاسة و كذا تعامل عدد من الأمنيين معها من خلال تبسيط المساطر لها و تيسير حصولها على عدد من الوثائق بسرعة عكس ما يتعاملون به مع باقي المواطنين.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية الولائية التي قامت بتوقيف المعنية بالأمر قد قامت بإيداعها تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معها بتعليمات من النيابة العامة في ملف يتوقع أن يسقط عددا من “المتواطئين” معها.

و إليكم بالتفاصيل حقيقة ما وقع على لسان ضحايا “البوليسية المزورة” بكاميرا هبة بريس من الدار البيضاء:

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