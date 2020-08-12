الحكومة تمنح مُهلة 24 ساعة لأداء غرامة “الكمامة”

منذ 51 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 12 غشت الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.

ووفق بلاغ لمجلس الحكومة،فمقتضيات مشروع هذا المرسوم  تنص على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في حالة: “قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر”.

وتابع البلاغ، “منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة، ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة(، يتم إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

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