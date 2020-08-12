وزارة الصحة: علاج مصابي كورونا بمنازلهم يتم بموافقتهم ووفق شروط

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

أفادت وزارة الصحة بأن الحدث الأبرز الذي ميز الأسبوع الماضي تمثل في اعتماد بروتوكول العلاج المنزلي للحالات من دون أعراض الإصابة بمرض “كوفيد 19”.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، أمس الثلاثاء في تصريح صحفي حول الحالة الوبائية الأسبوعية إلى حدود يوم الأحد الماضي، أنه انطلاقا من توصيات اللجنة العملية والتقنية الاستشارية لوزارة الصحة المكلفة بتدبير “كوفيد 19 ” فقد اعتمدت الوزارة بروتوكولا جديدا يتعلق بالأشخاص المصابين بالفيروس الذين لا تظهر عليهم أية أعراض، والذين يتوفرون على بعض الشروط للعلاج في منازلهم.

وأضاف أن من ضمن هاته الشروط أن لا تكون للشخص أي علامة من علامات المرض، وكذا أي عامل من عوامل الاختطار (كبير في السن أكثر من 65، وليس لديه أي مرض مزمن أو يتناول أدوية تؤدي إلى نقص المناعة، المرأة الحامل أو المرضعة)، مشيرا إلى ثالث الشروط ضرورة التوفر على غرفة جيدة التهوية في المنزل الذي يخضع فيه للعزل الصحي لمدة 14 يوما.

وأشار المسؤول إلى أن ” هذه العملية تتم بموافقة المريض، الذي يقوم بتصريح بالشرف باحترام العزل الصحي، وتسهر عليه السلطات الصحية بتنسيق تام مع السلطات المحلية “.

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