إطلاق نار قرب البيت الأبيض وإخراج ترامب من قاعة مؤتمره الصحفي

هبة بريس- وكالات

أخرج أفراد الخدمة السرية (حرس الرئيس الأمريكي)، مساء اليوم الاثنين، الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر الصحفي دون شرح الأسباب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخدمة السرية بالبيت الأبيض أخرجته من قاعة المؤتمر الصحفي، بعد سماع اطلاق نار خارج البيت الأبيض.

كما أخلت الخدمة السرية قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة، وبعدها بوقت قصير تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.

وقال الرئيس ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: “كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية”، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل شخص مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مبينا أنه “يدرك أن المشتبه به مسلح”.

وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية، قائلا إنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة.

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