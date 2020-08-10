جميع أعراض”كورونا” التي ينبغي أن تكون على دراية بها

هبة بريس- وكالات

يرتبط فيروس كورونا بمجموعة من الأعراض الصحية غير السارة، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.

وبينما تسرد إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS حاليا 4 أعراض لـ “كوفيد-19”- ارتفاع درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وفقدان الشم والتذوق – يقول العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس إنهم يعانون من مجموعة من الأعراض الإضافية.

وتشمل هذه الأعراض: الإرهاق أو الإرهاق الشديد، والشعور بضيق في التنفس، وفقدان الشهية، والسعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة.

أما العلامات الأقل شيوعا التي يبلغ عنها بعض المصابين، فتتضمن: آفات في القدمين وألم في الخصية وإحساس غريب بـ “وخز” على الجلد.

وأبلغ آخرون عن شعورهم بمستويات متزايدة من التعب العقلي أو “ضبابية الدماغ”، قبل وقت قصير من التشخيص.

وفيما يلي ملخص لجميع أعراض فيروس كورونا التي ينبغي أن تكون على دراية بها:

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