إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط والطويل

منذ 58 ثانية
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هبة بريس

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الخزينة ستصدر، يوم غد الثلاثاء، سندات عن طريق المناقصة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 52 أسبوعا، و5 سنوات و15 سنة، سيتم إصدارها، على التوالي، بنسب 2,25 في المائة، و2,4 في المائة، و3 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تسوية هذه السندات ستجري يوم 17 غشت الجاري.

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