”مجلس فارس“ وهيئات قضائية يلتزمون الصمت حيال اتهامات خطيرة للقضاة
هبة بريس -الرباط
تغص قنوات اليوتيب منذ بداية ملف ”حمزة مون بيبي“، بمجموعة من أشرطة الفيديو التي يتحدث أصحابها بجلباب العارفين بخبايا الأمور ومجريات الملف، مقدمين معلومات غريبة تجهلها الضابطة القضائية التي أشرفت على التحقيقات والقضاة أنفسهم أيضاً، هدفهم في ذلك الرفع من نسبة المشاهدات ونصرة الظالم عوض المظلوم.
الخطير في الأمر أن هذه القنوات تمادت خلال الآونة الأخيرة في توزيع مجموعة من الاتهامات المجانية والباطلة في حق مسؤولين قضائيين، وصحافيين، ومحاميين، وفنانين، دون تقديم أي أدلة تؤكد صحة أقوالهم وما يتفوهون به من صك اتهامات وجب فتح أبحاث قضائية في شأنها، حيث وعلى الرغم من الشكايات التي تم تقديمها للنيابة العامة في حق أصحاب هذه القنوات التي تتخذ من أسلوب السب والقذف والتشهير والكذب والتلفيق والبتهان، عنوانا لها، يقابلها صمت رهيب من لدن المؤسسات التي من شأنها حماية أمن المغاربة.
الغريب في الأمر أن هاته القنوات حاولت مؤخراً الضغط على مجموعة من القضاة عبر توزيع اتهامات خطيرة تتهمهم بتلقي رشاوى في ملف ”حمزة مون بيبي“ وتنظيم سهرات ماجنة بمدينة مراكش، وذلك بهدف التأثير على سير مجريات المحاكمة العادلة وإفلات المتهمين من العقاب الذين عاتوا في الأرض فسادا .
ومما يفسح المجال أكثر لهذه القنوات في نسج الاتهامات لمؤسسة القضاء التي تسهر على حماية حقوق وحريات المغاربة وصون كرامتهم، هو التزام مجموعة من المؤسسات الرسمية الصمت حُيال هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي التزم الصمت دون اتخاذ أي قرار في الموضوع، سواء بفتح تحقيق في هذه الاتهامات الموجهة لرجاله والتأكد من صحتها أو مقاضاة أصحاب هذه القنوات في حابة ما تبث أنها اتهامات باطلة وغير صحيحة.
الوداية الحسنية للقضاة ونادي القضاة، بدورهما أيضاً يتحملان المسؤولية في استمرار جرائم ابتزاز القضاة ومحاولة التأثير على العدالة، بسبب سيل من الاتهامات التي تحط من كرامة القاضي وتنال من سمعته وشرفه وتأثر على قراراته، خصوصاً أمام رأي عام يلتقط الافتراءات دون تمحيص أو تدقيق .
هذا ويشار إلى أن هذه القنوات المختصة في التشهير والسب والقذف ونهج أسلوب القذارة، قُدمت ضدها العشرات من الشكايات من طرف محاميين وإعلاميين وفنانين، وجمعيات للمجتمع المدني، بتهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير، ومحاولة الابتزاز والنصب والاحتيال، وتزييف هوية بصرية، دون اتخاذ المعين في حق أصحابها.
9 تعليقات
القضاء ليس نزيها في المغرب، والأمثلة على ذلك كتيرة. القضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية هم من يساهمون في تأجيج الأوضاع بعدم تطبيقهم لمقتضيات العمل القضائي و ما يستوجبه من تطبيق صارم للقانون من جهة و احترام التوجيهات السامية من جهة أخرى. اتقوا الله في دينكم، شعبكم و ملككم.
Bonjour
Il ne faut pas se mettre d
‘un côté ou l’autre en tant que journaliste
Il faut rester neutre
A vous de voir
Crédibilité oblige🙏
وما ادراك بهذا الصمت؟
ملف حمزة مون بيبي ملف شوه العدالة المغربية حيث شابهه كثير من اللغط بالرغم من التهم الكبيرة والغريب ان البعض حوكموا بشهور فقط رغم فداحة التهم، بينما ارسل ابرياء بعشرات السنين الى السجون مثال: نشطاء حراك الريف.
من يتستر على من ؟
المغاربة كلهم يعلمون ان الفساد مستشري في كل القطاعات الفنية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والاعلامية …
الصمت وعدم المتابعة والبحث دليل وبرهان ان ما يشاع واقع لا يغطى والكل خايف من الغوص فيه.
أنا اشتغلت لسنين مع القضاة و أؤكد لكم أن قلة قليلة تعد على الأصابع تخاف الله و شريفة.
الباقي كما جاء في القنوات المذكورة صحيح.
و فساد القضاة و القضاء يعلمه فقط المقربين منهم.
و الله على ما أقول شهيد.
انتم تقفون مع جهة دون اخرى، فهؤلاءاليوتيوبرز اعطوا اسماء و احداث واماكن و هذه دلائل ،فاين هو مجلس القضاء الذي لم يكذب اي شيء ،اذن ماذا نستنتج ؟ اجيبي يا هبة برس!!
القضاء هو عند الله سبحانه اما في الدنيا ،الفاهم افهم كلشي واضح من هادا الملف ،ملف حمزة مون بيبي فله الله.
عن اي ابتزاز للقضاة و المغاربة يعرفون حق المعرفة فساد شريحة كبيرة منهم و ماخفي اعظم ،واذا اتهموا بتنظيم الليالي الحمراء و المجون فهذا معروف ايضا ،وليس على المواطنين ان يقدموا الدليل بل من هم مسؤولون على القطاع و الشرطة هي التي يجب ان تبحث في الامر و تضرب بيد من حديد على يد القضاة المرتزقين و وكلاء الملك و غيرهم و ما اقبية مراكش و طنجة و الدار البيضاء و فنادقها و في جل المدن المغربية اسالوا اي مواطن و سياتبكم الجواب عن هذه العينة من الذين من المفروض ان يكونوا حماة للقانون.
و كيف تفسر حكما متناقضا لنفس الجرائم (8 أشهر و سنة)؟؟؟!!!
قضائنا فاسد وأصحاب قنوات اليوتوب يعون ما يقولون. أضف إلى الفساد القضائي فصحافتنا فصحافة صفراء.لك الله يابلدي.