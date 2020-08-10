المساعدات المغربية.. وزير الصحة اللبناني يشكر الملك والشعب والحكومة

هبة بريس

عبر وزير الصحة اللبناني، حمد حسن عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس والشعب المغربي والحكومة، ولسرعة الاستجابة عبر إرسال المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة إلى لبنان، عقب الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وأضاف الوزير خلال تصريحه الصحافي، ”لم نفاجأ من المحبة الخاصة واهتمام السفير المغربي، وعلى كرم المساعدة من المملكة المغربية، وبالسرعة التي استجابت بها المملكة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته بلاده، من خلال فتح جسر جوي من المغرب”.

وأشار المسؤول إلى أن لبنان، تلقى “بكثير من الترحاب والتقدير هذه البادرة الكريمة والمكرمة التاريخية التي ستظل راسخة في وجدان وتاريخ كل لبناني”. مؤكدا على أن المعونات التي تصل من الدول الشقيقة، لا سيما المغرب، ستساعد لبنان على تخطي هذه المرحلة الصعبة.

وختم الوزير كلمته، بأن هذه الكارثة جاءت لتنضاف إلى سلسلة من المصاعب التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، مؤكدا في المقابل، أن لبنان سيتخطى هذه الأزمة بتكاثف اللبنانيين، وبتضامن أشقائهم معهم، وفي مقدمتهم المملكة المغربية.

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