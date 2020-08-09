كارثة في السودان.. السيول قتلت العشرات ودمرت 4 آلاف منزل

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هبة بريس- وكالات

أدت سيول وأمطار غزيرة ضربت السودان إلى مصرع 20 شخصا، وإصابة 13 آخرين، بسبب سيول وأمطار غزيرة في مختلف مناطق البلاد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوداني، الأحد.

وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للقتلى، منذ الخميس، إلى 30.

وقال الدفاع المدني “لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13″، لافتا إلى تدمير 66 مرفقا عاما.

وبلغ عدد المنازل التي دمرت كليا 3945 منزلا، منذ الخميس، وفق المصدر نفسه.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) الأحد أن الدفاع المدني أرسل مساعدات بواسطة مروحيات إلى ألفين من عمال تعدين الذهب، حاصرتهم مياه السيول في شرق السودان.

وقالت سونا إن فرق الإغاثة “قدمت دعما غذائيا وطبيا من محاليل ومضادات حيوية وأدوية حيث يقدر عدد المحاصرين بـ2000 بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين، تلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائية”.

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