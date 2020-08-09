بنعبد الله :”علاقتنا بالبام طبعتها كثرة التشنجات والاصطدامات”

هبة بريس- الرباط

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع حزبه بالأصالة والمعاصرة ، اتسمت بالتشنجات والاصطدامات على حد تعبيره.

وأضاف بنعبد الله ، في تصريح خـص به البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتأسيس “البـام”، التي تصادف 08 غشت من كل سنة،(أضاف) قائلا :”اليوم، وقد جرت مياه كثيرة تحت جسر هذه العلاقات”، يقول السيد بنعبد الله، “نتطلع بكثير من الايجابية والتثمين الإيجابي للعلاقات الجيدة التي استطعنا أن نبنيها مع القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة، التي يقودها الأخ العزيز والصديق سي عبد اللطيف وهبي”.

وأردف بنعبد الله قائلا أن :” الحرص على تعميق علاقات التنسيق والتشاور والتعاون بين قياديتي الحزبين راجع بالأساس إلى ما وصفها بـ”المراجعة الجريئة التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة قبل وأثناء وبعد مؤتمره الوطني الأخير”.

وأعرب الامبن العام لحزب التقدم والاشتراكية عن أمله بأن يستمر هذا النهج الذي أتاح إمكانية التنسيق على مستوى أحزاب المعارضة، بشكل بناء وفعال وملتزم، ما أفرز فرصة تقديم مذكرة مشتركة في موضوع الانتخابات مع حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية.

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