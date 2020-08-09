طنجة.. توقيف المتورط في عملية “كريساج” سائق طاكسي

هبة بريس- مكتب طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يجلس على الأرض إلى جوار سيارة أجرة من الصنف الثاني مصطدمة بعمود للإنارة العمومية، ومشفوع بتعليق صوتي يدعي بأن الأمر يتعلق بمحاولة للسرقة تعرض لها السائق.

وقد تبين من خلال مراجعة منطقة أمن بني مكادة بولاية أمن طنجة، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، بأن هذه النازلة تتعلق بمحاولة سرقة هاتف محمول تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، تعرّض لها سائق سيارة أجرة صباح أمس السبت 8 غشت الجاري بحي “حومة المرابط” بمدينة طنجة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية ويبلغ من العمر 33 سنة، وذلك قبل أن يتم توقيفه وهو في حالة سكر متقدمة بعد مرور وقت وجيز من تاريخ ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص آخر يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0