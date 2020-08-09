حركة : سرقة أغنام الكسابة يُسائل في العمق منظومة القيم

هبة بريس ـ الرباط

قالت حركة ضمير ان أحداث السرقة التي عرفها سوق الماشية ىالدار البيضاء قبيل عيد الأَضحى تعتبر “انهيار قيمي مقلق”.

واعتبرت الحركة “أن ما وقع من أحداث مؤسفة عشية مناسبة دينية كبرى لدى المغاربة، يسائل في العمق منظومة القيم التي تنبني عليها علاقاتنا الاجتماعية، وكذا علاقة المواطنين بالدولة وبالقانون، وبالنظام التعليمي والإعلامي”.

وسجلت أن ما جرى “يعكس انهيارا قيميا مقلقا منذرا بأوخم العواقب، كما يسائل السياسات العمومية في عمق استجابتها أو تجاهلها لمتطلبات إرساء مقومات العدالة الاجتماعية، التي من شأنها وحدها أن ترسخ مصداقية السياسات المتبعة لدى فئة الشباب خاصة، وتشجعهم على الثقة في مؤسسات الدولة وفي النخب التي تتحمل المسؤولية على مستوى التشريع والقرار والتنفيذ في مختلف المستويات، لكن الشعور المترسخ اليوم للأسف هو خلاف ذلك بالنظر للفوارق الاجتماعية الصارخة وللآمال المجهضة منذ عقود”

ومعلوم ان حادث سرقة اغنام الكسابة قبيل عيد الاضحى وصل للبرلمان بعدما طالب فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب الحكومة بتعويض ” الكسابة ” الذين تعرضت ماشيتهم للسرقة بسوق للمواشي بالبيضاء

وسجل الفريق في سؤال برلماني وجه للحكومة انه تابع بامتعاض كبير، الأحداث المؤلمة التي تداولتها عدد من وسائل الاعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي ببلادنا، والتي شهدها سوق المواشي بمدينة الدار البيضاء، حيث تم الاعتداء على عدد من الكسابة وسرقة قطيعهم، ورشق بعضهم بالحجارة.

وتساءل المصدر ذاته عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتعويض هؤلاء الكسابة، بما يخفف من خسائرهم الكبيرة، ويرفع من معنوياتهم باعتبار الدور الحيوي الذي لعبه ويلعبه الفلاح المغربي في ضمان الأمن الغذائي للوطن، وذلك سيرا على ما تم العمل به مع عدد من فلاحي جهة فاس، مكناس، نتيجة سقوط البرد على ضيعاتهم.

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