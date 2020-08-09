حركة : سرقة أغنام الكسابة يُسائل في العمق منظومة القيم
هبة بريس ـ الرباط
قالت حركة ضمير ان أحداث السرقة التي عرفها سوق الماشية ىالدار البيضاء قبيل عيد الأَضحى تعتبر “انهيار قيمي مقلق”.
واعتبرت الحركة “أن ما وقع من أحداث مؤسفة عشية مناسبة دينية كبرى لدى المغاربة، يسائل في العمق منظومة القيم التي تنبني عليها علاقاتنا الاجتماعية، وكذا علاقة المواطنين بالدولة وبالقانون، وبالنظام التعليمي والإعلامي”.
وسجلت أن ما جرى “يعكس انهيارا قيميا مقلقا منذرا بأوخم العواقب، كما يسائل السياسات العمومية في عمق استجابتها أو تجاهلها لمتطلبات إرساء مقومات العدالة الاجتماعية، التي من شأنها وحدها أن ترسخ مصداقية السياسات المتبعة لدى فئة الشباب خاصة، وتشجعهم على الثقة في مؤسسات الدولة وفي النخب التي تتحمل المسؤولية على مستوى التشريع والقرار والتنفيذ في مختلف المستويات، لكن الشعور المترسخ اليوم للأسف هو خلاف ذلك بالنظر للفوارق الاجتماعية الصارخة وللآمال المجهضة منذ عقود”
ومعلوم ان حادث سرقة اغنام الكسابة قبيل عيد الاضحى وصل للبرلمان بعدما طالب فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب الحكومة بتعويض ” الكسابة ” الذين تعرضت ماشيتهم للسرقة بسوق للمواشي بالبيضاء
وسجل الفريق في سؤال برلماني وجه للحكومة انه تابع بامتعاض كبير، الأحداث المؤلمة التي تداولتها عدد من وسائل الاعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي ببلادنا، والتي شهدها سوق المواشي بمدينة الدار البيضاء، حيث تم الاعتداء على عدد من الكسابة وسرقة قطيعهم، ورشق بعضهم بالحجارة.
وتساءل المصدر ذاته عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتعويض هؤلاء الكسابة، بما يخفف من خسائرهم الكبيرة، ويرفع من معنوياتهم باعتبار الدور الحيوي الذي لعبه ويلعبه الفلاح المغربي في ضمان الأمن الغذائي للوطن، وذلك سيرا على ما تم العمل به مع عدد من فلاحي جهة فاس، مكناس، نتيجة سقوط البرد على ضيعاتهم.
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حين يقدم الكساب اعلافا مغشوشة ومضرة بالمستهلك . وحين يسرق المسلم كبش العيد للعيد . وحين يسمى مولود زنا من علاقة غير شرعية ابن ام عازبة . ونقبل بسماع الام العازبة . وحين ينكر الرجل نسب مولوده او مولودته . وحين تتعاطى فتاة فى مقتبل عمرها الفساد بمحض ارادتها . وحين ترضى الاسرة العهارة لبناتها . وحين تعيش بعض الاسر بعائدات الزنا . هنا وجب ويجب ترميم قيمنا التى تصدعت بتوالى السنوات مع ما تقدمه لنا وسائل الاعلام البصرية من دروس فى ضرب القيم كالافلام الايحائية للجنس الغير الشرعى واعطاء الدروس فى فن النصب من خلال اشهارات رخيصة الى غير ذلك من انواع التدليس .
انهيار القيم عنما يكون المسؤول فاسد ومحمي بالقانون ولا احد يستطيع محاسبته. اما سرقة غنم فهده تسمى سرقة الحاجة الملحة .عندما يكون عندك أطفال وجارك اشترى العيد وانت لا تستطيع شراءه لإدخال السرور لأطفالك ماذا ستفعل ؟
الفساد هو سبب البلاء والفقر والمحسوبية .يحب محاسبة الفاسدين في جميع المايادين .ملف سرقة العقارات او بيع العقارات لعدة أشخاص طويت ولا احد يتكلم عليها .
ملفات الفساد سواء في الخاص او العام كثيرة ولاكن لوبي الفساد اقوى من سراق الغنم .
ثروة زعماء حزب الاستقلال تكفى لتعويض المتضررين من الكسابة . مثال ذلك . ثروة شباط المختفى عن الانظار دون ذكر باقى بورجوازية الحزب التى اغتنت من خزينة الدولة بما يكفى سلالتها ويغنيها عن السؤال لقرون .
كلشي من المدرسة كان كيتسرق ليا ستلو كنكولها المعلمة مكتديهاش فيا هدوك الي باهم لاباس اعلية الا تسرقات لو شي حاجة كتقلبنا واحد بواحد لي لاباس عليه كيكون فطويلة القدام الي معندوش الور او ديك الحكرة الدري مكتنساش ليه فيما تبان الفرصة خصو ينتاقم كلشي من الدولة والمدراسة