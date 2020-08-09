إصابة 23 لاعبا وإداريا من فريق اتحاد طنجة لكرة القدم بفيروس “كورونا”

هبة بريس ـ رياضة

كشفت إدارة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، صباح الأحد، عن إصابة 23 لاعبا وإداريا وتقنيا بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إدارة نادي اتحاد طنجة، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن “النادي، يبلغ بأسف شديد أن المسحة الطبية التي خضعت لها كل مكونات الفريق صباح أمس السبت للكشف عن فيروس كورونا جاءت 23 منها إيجابية”.

وأوضح النادي أن الأمر يتعلق ب 16 لاعبا، وعضوين من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي و3 أفراد من إدارة النادي ومكلف بمعدات الفريق.

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