سلطات اكادير تعتقل 25 شخصا في محل للشيشا باكادير

منذ 5 ساعات
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أ ـ اوزروتي  / هبة بريس 
اسفرت عملية مداهمة شقة سكنية، باشرتها مصالح مفوضية الشرطة بمدينة أيت ملول، مساء أمس السبت 08 غشت ، عن ضبط 25 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية المعتمدة من طرف السلطات العمومية.
وجاء تدخل مصالح الأمن على إثر توصلها بمعلومات تفيد بوجود نشاط بداخل الشقة المذكورة يخالف تدابير حالة الطوارئ الصحية، قبل أن تسفر العملية عن ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بتدخين الشيشة.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف مستغل الفضاء المذكور، وذلك قصد إخضاعه للبحث القضائي الجاري على خلفية هذه القضية.

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