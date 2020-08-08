تارودانت : كورونا تتسلل الى أكبر تعاونيات الحليب بالمغرب ( كوباك)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجلت اليوم السبت 8 غشت الجاري، إصابة مستخدم بتعاونية ( كوباك) بفيروس كوفيد 19، حالة إستنفار قصوى بأكبر التعاونيات في إنتاج الحليب ومشتقاته بالمغرب، والتي تقدر رقم معاملاتها بالملايير من الدراهم .

وكشفت مصادر ” هبة بريس” أن التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا كشفت عن اصابة مستخدم بالتعاونية التي تروج الحليب ومشتقاته بجميع جهات المغرب، فيما يسود التخوف أن تظهر حالات سلبية في الكشوفات المخبرية لكل مخالطي المستخدم المصاب .

وأضافت مصادر الجريدة أن الحالة الجديدة المكتشفة بتعاونية الحليب بايت ايعزة بإقليم تارودانت ، دفعت بالسلطات المحلية بالجماعة الترابية ايت ايعزة شمال تارودانت، حيث يوجد معمل ( كوباك ) تعمل على تحديد لائحة المخالطين للمصاب.

وبهذا تم تسجيل 4 حالات بإقليم تارودانت في ظرف 3 ايام، وهو الإقليم الذي عرف تسجيل فقط 7 حالات منذ ظهور الوباء بجهة سوس ماسة.

وبهذا يرتفع عدد الاجمالي للحالات بجهة سوس ماسة الى 188 حالة.

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