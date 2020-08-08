“هجرة عكسية” .. ثلاثة مغاربة يتسلقون سياج سبتة للعودة( فيديو)

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكن ثلاثة شبان مغاربة، أمس الجمعة 07 غشت ، من تجاوز السياج “الحدودي” الفاصل بين مدينة سبتة المحتلة وشاطئ بليونش، بعدما ظلوا عالقين بالثغر السليب لأزيد من ثلاثة أشهر.

ونشرت صحية “الفارو دي سوتا” شريط فيديو يوثق عملية هروب 3 شبان مغاربة، أمام أنظار المُصطافين، في غفلة من حرس الحدود الاسباني.

ووصفت الصحيفة المحلية بسبتة، أن ما أقدم عليه الشبان الثلاثة يُعدّ من الحوادث النادرة، حيث جرت العادة أن يعترض الحرس المدني الاسباني المهاجرين الراغبين في ولوج المدينة المحتلة بطريقة غير قاونينة وليس العكس.

 

 

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تعليق واحد

  1. الله احسن عوانهم بلادهم نكراتهم

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