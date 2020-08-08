مقتل عنصر من قوات الأمن اللبناني في اشتباكات مع المحتجين وسط بيروت

منذ 21 دقيقة
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* صورة لاحداث بيروت اليوم السبت 08 غشت 2020 *

هبة بريس- وكالات.

قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان أن أحد عناصرها قد قتل جراء اشتباكات مع المحتجين المعارضين وسط العاصمة بيروت اليوم السبت.

وذكرت قوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي في “تويتر” أن عنصر الأمن القتيل لقي مصرعه جراء اعتداء “عدد من القتلة المشاغبين” عليه، وذلك خلال قيامه بـ”عملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق “لو غراي”.

في غضون ذلك، أفاد الصليب الأحمر اللبناني على حسابه في “تويتر” بارتفاع حصيلة المصابين على خلفية الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين وسط العاصمة اليوم إلى 238 شخصا، موضحا أن 63 جريحا نقلوا إلى مستشفيات محلية وتم إسعاف 175 آخرين في المكان.

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