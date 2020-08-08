“بونيا” فيروس جديد يظهر بالصين ويفتك ب7 أشخاص

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

ظهر فيروس قاتل في الصين، أودى بحياة سبعة أشخاص في أعقاب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في مقتل الآلاف.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، تم تشخيص ما لا يقل عن 60 شخصا بمتلازمة ناجمة عن فيروس بونيا الجديد، وهو مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق القراد ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم أو المخاط، ويسبب حمى نزفية فيروسية.

ويعاني المرضى من حمى شديدة مع متلازمة قلة الصفيحات الدموية، وهو ما قد يكون مميتا إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.

ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة للفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2009 في المناطق الريفية في الصين، التعب والحمى والطفح الجلدي.

وقبل ثلاث سنوات أصيب 16 شخصا بالعدوى بعد ملامسة جثة شخص مات بسبب المرض، وأفادت التقارير بأن المريض أصيب بنزيف بسبب عدوى شديدة.

ويبلغ معدل الوفيات بفيروس بونيا الجديد 10%، وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الموت، كما تمتد فترة حضانة المرض من 7 إلى 14 يوما ولا يوجد لقاح أو أدوية يمكن أن تستهدف الفيروس.

وعادة ما يتعافى المصابون بالحالات الخفيفة من تلقاء أنفسهم، بينما يتعرض المصابون بالتهابات شديدة إلى فشل في الأعضاء.

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‫3 تعليقات

  1. سنة 2020 سنة الكوارث بامتياز ، كوارث في كل دول العالم ، كوفيد 19 ، حراءق ، فيضانات ، انفجارات ، كوارث جوية ؛ ازمات اقتصادية ، جفاف ، زلازل ،،،،، نسال الله اللطف فيما جرت به المقادير

  2. لا حولة ولا قوة الا بالله لم ننتهي من كورونا جاءنا فيروس أخر بسبب الصين ثانيا اللهم رفع عنا الوباء و البلاء و الصين يا أرحم الرحمين

  3. الله يتبعهم البلى هاد الشناوى سباب الامراض

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