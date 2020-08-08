طنجة ..الرصاص يلعلع عند حاجز لتطبيق حالة الطوارئ

هبة بريس-

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الجمعة لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني، لتوقيف شخصين كانا على متن سيارة، رفضا الامتثال وعرضا أمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم للخطر بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، وفقا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البلاغ أن موظف الشرطة، وهو برتبة حارس أمن،كان بصدد تطبيق حالة الطوارىء الصحية بمدارة “الغندوري” بالطريق المؤدية نحو مدينة القصر الصغير، عندما حاول مستعملا سيارة خفيفة تعريض سائق آخر كان يخضع لإجراءات المراقبة المرورية للتهديد بالعنف بواسطة سيف من الحجم الكبير، وهو ما اضطر موظف الشرطة للتدخل واطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء قبل أن يستهدف الإطارات المطاطية لسيارة المشتبه فيهما بواسطة رصاصتين ناريتين.

واضاف البلاغ أن إجراءات البحث والتحري مكنت من ضبط سيارة المشتبه فيهما بالقرب من أحد المناطق القروية القريبة من مكان التدخل، وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الإعتداء، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهما اللذين تبين أن أحدهما من ذوي السوابق القضائية.

وخلص البلاغ الى أنه تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع سائق السيارة الثانية الذي تعرض للتهديد لإجراءات البحث، وذلك بعدما أوضحت التحريات المنجزة بأن هذا الاعتداء كان بسبب معاملة مالية سابقة بين الأطراف، والتي يجري حاليا التحقق من طبيعتها وظروفها

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