فنانو لبنان: “شكرا جلالة الملك محمد السادس”

نجلاء مزيان : هبة بريس

بعدما وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى لبنان عبر جسر جوي، بعد انفجار بيروت ، نجوم و مشاهير لبنان يرفعون هاشتاغ #شكرا_جلالة_الملك_محمد_السادس .

و نشر مجموعة من الفنانين اللبنانيين تغريدات عبر حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي يشكرون فيها المغرب ملكا و شعبا على روح الاخوة و المؤازرة التي أبداها اتجاه لبنان.

و كتب رامي عياش ‏:”اشكر جلالة الملك والعائلة الملكية المغربية على اتصالهم للإطمأنان عني وعن عائلتي .نشكرهم على المبادرات الانسانية لدعم لبنان ومساندتنا،كما اشكر كل الدول اللي ساعدت لبنان وتدعمه في ازمته ومصابه”.

و علقت كارول سماحة:” ‏من القلب شكراً لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا، شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني! شكرا للملك ‎محمد السادس “.‎

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ونشر وليد توفيق فيديو قائلا :” شكر خاص لملك المغرب و شعب المغرب على وقوفه مع لبنان في محنته و على مساعدته لنا في هذه الأزمة … شكر كبير من القلب”.

و كتبت الفنانة شيراز :” ‏‎‎شكراً لجميع الدول يلّي ساهمت بدعم لبنان بأصعب محنة عم نمرق فيها شكرا جلالة الملك محمد السادس على كل شي قدّمته لشعب بلدي”.

و بدورها مي حريري غردت :” ‏شكرا للمملكة المغربية وملك المغرب محمد السادس لدعم لبنان والوقوف الى جانبه في هذه المحنة”.

و داليدا خليل :”‏ألف شكر لجلالة ملك ‎المغرب الحبيب محمد السادس لوقوفه إلى جانب الشعب اللبناني بإرساله المساعدات الطبية والإنسانية إلى ‎بيروت كل التقدير والإحترام “.

و في نفس السياق سبق للحكومة اللبنانية أن عبرت عن عميق امتنانها وتقديرها للمبادرة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي سارع للوقوف الى جانب لبنان من خلال إرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة بالاضافة إلى إقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين .

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