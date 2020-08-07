ايت الطالب ل”مهنيي الصحة”: أكبر تشريف هو شكر وتقدير الملك لكم”

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب أن ” أكبر تشريف واعتراف لكل العاملين بالقطاع الصحي هو أن يخصهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالدرجة الأولى، بعبارة الشكر والتقدير في خطابه السامي الأخير الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد “.

وسجل وزير الصحة في بلاغ له اليوم الجمعة، أن هذا التشريف المولوي السامي يفرض على المهنيين مزيدا من البذل والعطاء حتى يظلوا في مستوى ثقة وتقدير الملك، معتبرا أن إنجازاتهم اليوم يجب المرافعة بشأنها لتثمينها والإعلاء من قيمتها ولا يمكن تقزيمها في شكل مطالب تحفيزية ظرفية مستندة إلى حسابات ومزايدات مستهلكة ورؤية قاصرة.

كما حث الوزارة وفرقاءها الاجتماعيين وباقي الشركاء والمتدخلين على العمل سويا، عبر كل الآليات التشاركية المتاحة والممكنة، لتحقيق إصلاح شمولي للمنظومة الصحية برمتها، وبالتالي تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكل الشغيلة الصحية بكل فئاتها.

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