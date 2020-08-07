ايت الطالب ل”مهنيي الصحة”: أكبر تشريف هو شكر وتقدير الملك لكم”

منذ 10 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب أن ” أكبر تشريف واعتراف لكل العاملين بالقطاع الصحي هو أن يخصهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالدرجة الأولى، بعبارة الشكر والتقدير في خطابه السامي الأخير الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد “.

وسجل وزير الصحة في بلاغ له اليوم الجمعة، أن هذا التشريف المولوي السامي يفرض على المهنيين مزيدا من البذل والعطاء حتى يظلوا في مستوى ثقة وتقدير الملك، معتبرا أن إنجازاتهم اليوم يجب المرافعة بشأنها لتثمينها والإعلاء من قيمتها ولا يمكن تقزيمها في شكل مطالب تحفيزية ظرفية مستندة إلى حسابات ومزايدات مستهلكة ورؤية قاصرة.

كما حث الوزارة وفرقاءها الاجتماعيين وباقي الشركاء والمتدخلين على العمل سويا، عبر كل الآليات التشاركية المتاحة والممكنة، لتحقيق إصلاح شمولي للمنظومة الصحية برمتها، وبالتالي تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكل الشغيلة الصحية بكل فئاتها.

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‫4 تعليقات

  1. كفى من اللغة الخشبية اسرة الصحة و التعليم كذلم لا تريد شكر احد كل ما تريدان هي نظام اساسي منصف و درجة جديدة و حوافز مثل البوليس لا غير .

  2. الشكر و التقدير يا سيدي الوزير لا يسمن و لا يغني من جوع

  3. البرلمانيون لحوالة او التبراع بالبريمات اوالسيارات او انعاس في الجلسات .الوزراء افلوس اصحاح .
    الامن زيادات مهولة خارجة عن الإطار في الاجور مغ تحفيزات خيالية .
    موظفوا المالية و الاقتصاد حدت و لا حرج ..!!
    اوا او الصحة الشكر و التقدير …اوا اسيدي غير اشكر راسك.او اشكر حتى لي امعاك في الوزارة .اما رجال الصحة، عياوا بالكدوب او خاصليهم المعقول ،فانون اساسي منصف و الشهر التالت عشر و علاوات قد الحدث !!

  4. انت خذ الملايير، والشرفاء يأخذون كلامك ،الله ياخذ الحق ،الله يمهل ولا يهمل

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