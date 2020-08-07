مصدر من الأحرار: لا حقيقة لترحال أعضاء من التجمع نحو حزب آخر في اشتوكة

هبة بريس

نفى مصدر محلي من التجمع الوطني للأحرار باشتوكة ايت باها وجود ترحال لأعضاء من الحزب نحو حزب الاستقلال بالاقليم.

وأشار المصدر عقب تداول هذه المعلومات، أن الأمر يتعلق باستقالة عضو منتخب وحيد و7 أعضاء اخرين، مؤكدا أن هؤلاء المنخرطين لم يعودوا نشطين في الحزب فعليا منذ سنتين.

وحول العضو المنتخب المستقيل، أكد المصدر بأنه “لم ينضبط منذ سنتين لاستراتيجية وتنظيمات الحزب في الترافع والقرب من المواطنين، كما أنه كان عليه أن يستقيل منذ مدة بعيدة، غير أنه تمسك بمنصبه حتى موعد عقد الانتخابات” كما أشار الى أن هذه الاستقالة هي رد على استقطاب الحزب لعضو وازن من حزب الاستقلال من طرف التجمع الوطني للأحرار.

وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن اللائحة المتداولة لا تضم أعضاء للحزب سوى الذين تم ذكرهم سلفا، مشيرا الى أن التجمع الوطني للأحرار حاضر بشكل قوي في الاقليم وسيقول كلمته خلال الاستحقاقات القادمة.

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