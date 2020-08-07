مصدر من الأحرار: لا حقيقة لترحال أعضاء من التجمع نحو حزب آخر في اشتوكة

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

نفى مصدر محلي من التجمع الوطني للأحرار باشتوكة ايت باها وجود ترحال لأعضاء من الحزب نحو حزب الاستقلال بالاقليم.

وأشار المصدر عقب تداول هذه المعلومات، أن الأمر يتعلق باستقالة عضو منتخب وحيد و7 أعضاء اخرين، مؤكدا أن هؤلاء المنخرطين لم يعودوا نشطين في الحزب فعليا منذ سنتين.

وحول العضو المنتخب المستقيل، أكد المصدر بأنه “لم ينضبط منذ سنتين لاستراتيجية وتنظيمات الحزب في الترافع والقرب من المواطنين، كما أنه كان عليه أن يستقيل منذ مدة بعيدة، غير أنه تمسك بمنصبه حتى موعد عقد الانتخابات” كما أشار الى أن هذه الاستقالة هي رد على استقطاب الحزب لعضو وازن من حزب الاستقلال من طرف التجمع الوطني للأحرار.

وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن اللائحة المتداولة لا تضم أعضاء للحزب سوى الذين تم ذكرهم سلفا، مشيرا الى أن التجمع الوطني للأحرار حاضر بشكل قوي في الاقليم وسيقول كلمته خلال الاستحقاقات القادمة.

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تعليق واحد

  1. هناك حركة سياسية تريد إنشاء حزب بديل في المغرب له تسمية حزب التنمويين على التواصل الإجتماعي.. وهو مختلف عن كل الإديولوجيات التقليدية….ومرجعيته التنمية العلمية والتكنولوجيا وحسب الخبراء إذا تأسس هذا الحزب الذي يتبناه عدد من المهندسين والخبراء والمفكرين والأساتذة الجامعيين والشباب والمقاولين والذي ينشد نهضة شاملة في الوطن فإنه إذا تأسس سيكون ثورة على الرداءة و انقلابا على الفشل الحزبي بكل تلاوينه
    ويعتبر التنمويون أنهم سيكونون أول حزب سيكون آلة لتفعيل التنمية العلمية ميدانيا وأول حزب له أكاديمية للتكوين والتأهيل سيجعل منها جامعة تابعة للحزب تعنى بتكوين الشباب و الباحثين عن العمل وعن الفرص وإنشاء المشاريع والتأهيل للإبتكار و التمكين من التكنولوجيا…و أظن أن قوة سياسية يهذا الفكر المختلف تماما عن الحزبية الضيقة ستؤثر على الأحداث ولن تصمد الأحزاب التقليدية أمامه

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