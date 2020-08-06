طبيب : المستشفى العسكري المغربي بلبنان يشمل كل وسائل تقديم العلاجات

منذ 16 ساعة
1

هبة بريس ـ الرباط

 

أكد البروفيسور شكار قاسم ، الطبيب الرئيسي بالمستشفى العسكري الميداني، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة لقوات المسلحة الملكية ، تعليماته السامية لإرساله وإقامته في بيروت ، أن هذا المستشفى يشمل جميع الوسائل التي تمكن من تقديم العلاجات للمصابين في الفاجعة التي ضربت مرفأ بيروت

وقال في تصريح صحفي، اليوم الخميس ، خلال عملية شحن مستلزمات المستشفى العسكري على متن طائريتين عسكريتين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إنه تمت تعبئة هذا المستشفى، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مشيرا إلى أن المستشفى يروم مساعدة الأشقاء في لبنان على تجاوز تداعيات انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية

ويتألف هذا المستشفى الميداني من مائة شخص، من ضمنهم 14 طبيبا من تخصصات مختلفة ( الإنعاش، والجراحة، والعظام والمفاصل، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، وعلاج الحروق، وجراحة الأعصاب، وطب الأطفال، وصيادلة)، فضلا عن ممرضين متخصصين وعناصر للدعم)

كما يشمل المستشفى جناحا للعمليات ووحدات للاستشفاء والفحص بالأشعة والتعقيم مختبرات وصيادلة .

ويذكر أنه قد انطلقت اليوم الخميس عملية إرسال المساعدات الإنسانية والطبية المغربية المستعجلة إلى لبنان، التي يقدمها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد الانفجار المدمر الذي شهده ميناء بيروت، وأدى إلى آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة.

وفي هذا السياق ، أعطى  الملك تعليماته السامية لإرسال وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صلاحيتها 10 سنوات للمتجاوزين 12 سنة .. تفاصيل بطاقة التعريف الجديدة

صلاحيتها 10 سنوات للمتجاوزين 12 سنة .. تفاصيل بطاقة…

منذ 53 دقيقة
Photo of طقس الجمعة .. جو حار بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة .. جو حار بمعظم مناطق المملكة

منذ ساعتين
Photo of ” الجَيْشُ الأَبْيَض “ يُطالِب بِتَحْفِيزَاتٍ ماليَّة تَرْفَعُ مِنْ مَعْنَويّاتِهِ فِي مُجابَهَة الفَيْروسِ ( فِيديو)

” الجَيْشُ الأَبْيَض “ يُطالِب بِتَحْفِيزَاتٍ ماليَّة تَرْفَعُ مِنْ…

منذ 12 ساعة
Photo of تطوان… السلطات تُقرر اغلاق مسبح “الزرقاء”

تطوان… السلطات تُقرر اغلاق مسبح “الزرقاء”

منذ 13 ساعة
Photo of الدار البيضاء .. حجز أطنان من “الشيرا” وتوقيف عصابة ضمنها فرنسي

الدار البيضاء .. حجز أطنان من “الشيرا” وتوقيف عصابة…

منذ 14 ساعة
Photo of مؤسسة محمد الخامس للتضامن ترسل مساعدات غذائية إلى الشعب اللبناني

مؤسسة محمد الخامس للتضامن ترسل مساعدات غذائية إلى الشعب…

منذ 15 ساعة
Photo of تعزيزات عسكرية تصل طنجة للمشاركة في معركة كورونا

تعزيزات عسكرية تصل طنجة للمشاركة في معركة كورونا

منذ 15 ساعة
Photo of التوقيع بالرباط على عقد برنامج لتحقيق إقلاع القطاع السياحي

التوقيع بالرباط على عقد برنامج لتحقيق إقلاع القطاع السياحي

منذ 15 ساعة
Photo of اعتقال تلاثيني تورط في محاولة قتل شرطي

اعتقال تلاثيني تورط في محاولة قتل شرطي

منذ 16 ساعة
Photo of تقرير : حجم العاطلين ارتفع ب496 ألف شخص

تقرير : حجم العاطلين ارتفع ب496 ألف شخص

منذ 16 ساعة

تعليق واحد

  1. هذا من عمل اعمال الاسلام التي حث عليها سيد البشرية محمد صلى الله عليه واله وسلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق